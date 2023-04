Ratskeller in Wildeshausen öffnet etwas später

Von: Ove Bornholt

Noch ist der Ratskeller eine Baustelle. Aber so soll der Innenraum der Traditionsgaststätte aussehen, wenn der Umbau abgeschlossen ist. © Klopotan

Die Küche ist noch nicht geliefert. Deswegen verschiebt sich der Eröffnungstermin des Ratskellers in Wildeshausen.

Wildeshausen – Viele Stunden, einiges Geld und manche schlaflose Nacht hat Ratskeller-Wirt Frederik Klopotan in den Umbau der Traditionsgastronomie in Wildeshausen investiert. Eigentlich wollte er zu Ostern eröffnen, aber daraus wird nichts, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt: „Es ist schon vieles fertig. Wir wollen loslegen. Aber das Herz, die Küche, fehlt noch.“

Seit Ende November sind Klopotan und sein Team an dem Projekt dran. Viele Arbeiten sind seitdem schon erledigt, aber Materialengpässe machen ihm zu schaffen. „Wir haben zweieinhalb Monate auf einen Kühlschrankmotor gewartet“, nennt er ein praktisches Beispiel. Wann genau die Küche vollständig geliefert und eingebaut ist, könne er aktuell nicht sagen. Ständig würden sich die Zeiten verschieben. Deswegen könne er jetzt auch keinen Eröffnungstermin benennen.

Manche Überraschung beim Umbau des alten Gebäudes

Am Standort hält der Gastronom allerdings fest. „Besser wir machen den Innenausbau gründlich und warten dafür ein paar Wochen mit der Eröffnung“, sagt er. Die beauftragten Firmen seien bei der Arbeit. „Alles ist in Bewegung. Nach einer Osterpause geht es am Dienstag wieder weiter.“ Allerdings habe es bisher schon einige Verzögerungen gegeben. „Niemand wusste, wo die Stromleitungen verlegt waren. Decke und Boden sind 40 Jahre nicht geöffnet worden“, beschreibt er die Herausforderungen der Arbeiten im Ratskeller. Da habe es so manche Überraschung gegeben. Außerdem guckt die Denkmalschutzbehörde des Landkreises genau hin, da es sich um eine historische Immobilie handelt.

„Das ist nicht wie bei einem Restaurant in einem normalen Gebäude. Da kannst du auch mal eine Wand einziehen. Hier gibt dir der Raum vor, was du machen kannst“, sagt Klopotan, der verspricht: „Innen wird alles neu gemacht. Wir gehen alles an.“ Am Ende stehe dann eine maßgeschneiderte Lösung, die auch dem historischen Ambiente entspreche. „An die Decke kommen zum Beispiel Wagenrad-Lampen. Das passt zu einem rustikalen Ratskeller.“

Auch wenn sich die Eröffnung erst einmal verschiebt, plant der Gastronom schon die Teilnahme an der ersten Veranstaltung in Wildeshausen: dem Stadtlauf. „Daran werden wir uns beteiligen“, sagt Klopotan. Zwar noch ohne Küche, aber mit einem Essens-Stand oder Foodtruck sowie Getränkewagen auf dem Marktplatz. Der soll sowieso künftig stärker gastronomisch genutzt werden. Der Wirt möchte die Anordnung der Außenbestuhlung ändern und mehr Tische aufbauen. Aber erst einmal muss die Küche geliefert werden.