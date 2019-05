Kronen von jungen Kastanien gestohlen

Wildeshausen – Mit einem Diebstahl der ungewöhnlichen Art beschäftigt sich die Wildeshauser Polizei: Unbekannte haben drei junge Kastanien, die die Stadt entlang des Hunte Rad- und Wanderweges gepflanzt hatte, in mittlere Höhe durchtrennt und die Kronen gestohlen.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Tat mit einer Astschere erfolgte. Betroffen ist der Teil des Wanderwegs hinter der Stettiner Straße, heißt es in einer Mitteilung. Eine Zeugin beschrieb den Schnitt am Sonntag gegen 19.30 Uhr als frisch. Wer am Samstag oder Sonntag Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei melden.