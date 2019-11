Kritik an Parkplatz in Zwischenbrücken

UWG spricht über Planungen von „offenkundigem Unsinn“

+ Platz für Parkplätze? Die UWG hält die Planungen für „offenkundigen Unsinn“. Foto: Dr

Wildeshausen – „Das ist wirklich unglaublich“, kritisiert der UWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge in einer Pressemitteilung die aktuelle Planung der Stadtverwaltung, in Zwischenbrücken auf den Flächen hinter der Gildestube am Umleiter und an der Straße „An der Hunte“ etwa 160 Pendlerparkplätze zu errichten (wir berichteten). „Ganz Deutschland redet vom Umwelt- und Klimaschutz, und in Wildeshausen sollen einige Tausend Quadratmeter teilweise im Überschwemmungsgebiet liegendes Grünland für einen völlig nutzlosen Parkplatz asphaltiert werden“, so Kolloge. Kein Berufspendler und kein Besucher der Stadt werde an dieser weit entfernt gelegenen Stelle parken und sich dann auf den Weg in die Innenstadt zu seinem Arbeitsplatz oder zum Einkaufen machen.