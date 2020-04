Krise eine echte Belastungssituation für viele Familien

Wildeshausen – „Eine Medaille hat immer zwei Seiten: Zum einen hat das Familienleben in der Coronakrise eine echte Chance, neu entdeckt zu werden. Zum anderen führen Beschränkungen der Sozialkontakte, Sorgen um die finanzielle Situation und Mehrbelastung durch den Wegfall von Kinderbetreuung und Schule zu echten Belastungssituationen“, meint die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee, Katrin Gaida-Hespe. Nach einer Telefonkonferenz aller Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis verfassten sie und ihre Kolleginnen eine Pressemitteilung.

Die jetzige Lage mache Hinschauen und Zuhören umso wichtiger, heißt es dort. „Es ist okay, um Hilfe zu bitten“, verweisen die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden aus dem Landkreis Oldenburg auf Nummern wie das „Hilfetelefon“ 0800/0116016, das rund um die Uhr in 18 Sprachen erreichbar ist. Weiter betonen sie: „Betroffene, Angehörige und Nachbarn sollen den Mut haben, sich Hilfe zu suchen. Nachbarn sollten nicht wegschauen, wenn sie das Gefühl haben, das ist nicht nur ein ,normaler Streit‘. Sie können die Betroffenen ansprechen und fragen, ob alles in Ordnung ist.“ Genauso sei die Vermittlung von Hilfe möglich. Viele Beratungsstellen haben ihre telefonische Erreichbarkeit in der Coronakrise ausgebaut. „Die bewährten Hilfestrukturen funktionieren“, heißt es in der Mitteilung. Die Bedeutung der Frauenhäuser werde noch einmal bewusster. Dabei sei die Lage angespannt. Schon vor der Pandemie hätten in Deutschland Plätze gefehlt. „Und der Druck erhöht sich in Zeiten von Kontaktsperre und Infektionsschutzauflagen“, meinen die Gleichstellungsbeauftragten.

„Alle Kollegen und Kolleginnen geben aktuell ihr Bestes, obwohl sie natürlich auch selber mit den Auswirkungen der Krise zu kämpfen haben. Hilfs- und Schutzangebote funktionieren“, so Britta Hauth, Gleichstellungsbeauftragte beim Landkreis Oldenburg. Sie und die anderen Frauen sind auch aktuell telefonisch oder per E-Mail über die Kommunen zu erreichen, obwohl sie zum Teil in Schichtarbeit oder im Homeoffice arbeiten.

Die Gleichstellungsbeauftragten weisen in ihrer Mitteilung darauf hin, dass das Gesundheitspersonal zu drei Vierteln aus Frauen besteht und ihr Anteil in den Verkaufsberufen etwa 70 Prozent beträgt. Deswegen könne es passieren, dass der Mann plötzlich zu Hause sei und die Frau ihrer systemrelevanten Arbeit nachgehe. „Jetzt ist es an der Zeit, dass Forderungen nach einer Aufwertung dieser Berufe lauter werden. Sie sind systemrelevant und Arbeitsbedingungen müssen neu überdacht werden“, betonen die Gleichstellungsbeauftragten. Es sei auch die Zeit, um die Care-Arbeit neu aufzuteilen. „Männer haben die Chance, sich in Kinderbetreuung, Hausarbeit oder der Pflege von Familienangehörigen zu beweisen.“