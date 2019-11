Kriechgang statt Überholspur

Bei der Neuordnung des Innenstadtverkehrs treten Verwaltung und Politik auf der Stelle

+ Nicht immer optimal fließt der Verkehr auf der Huntestraße in Wildeshausen. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Verkehrsführung in Wildeshausen wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Und seit Jahren passiert speziell in der Innenstadt wenig. Dabei bleibt es auch erst einmal, denn Bürgermeister Jens Kuraschinski bat im Ausschuss für Stadtentwicklung am Mittwochabend um Geduld. „Geben Sie uns noch ein bisschen mehr Zeit, bis wir harte Fakten zu den Verkehrsflüssen haben“, appellierte er an die Politik. Nach einer intensiven Debatte folgte diese dem Bürgermeister einstimmig. Die Einschätzung des Ingenieurbüros Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) in Hannover soll abgewartet werden. Dabei geht es um veränderte Rahmenbedingungen wie die Verlegung der Agentur für Arbeit in die Halle am Bahnhof, den Wegfall des Parkplatzes bei Burmeister an der Kokenstraße, neue „Bike+Ride-Anlagen“ in der Stadt und die Verlegung der St.-Peter-Schule an die Heemstraße.