Kreuzung Düngstruper Straße/Südring: Ampelanlage nicht erforderlich

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Schnell unübersichtlich: Die Kreuzung Südring/Düngstruper Straße. © Rohdenburg

Wildeshausen – Auch dann, wenn die Firma Hydrotec ihre geplante Eisengießerei errichtet hat und dort bis zu 90 Mitarbeiter in drei Schichten arbeiten, ist die Kreuzung Düngstruper Straße/Südring noch so leistungsfähig, dass dort keine Ampel installiert werden muss.

Zu dieser Einschätzung kommt ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten, das am Donnerstag in der Sitzung des Bauausschusses (18.15 Uhr, Stadthaus) beraten wird. Konkret geht es um die Veränderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Vor Lüerte“, die es der Firma Hydrotec ermöglicht, den Betrieb auf einem Nachbargrundstück zu erweitern.

Bei den vorangegangenen Beratungen waren Befürchtungen geäußert worden, dass die Verkehrsbelastung so stark ansteigen könnte, dass ein Queren des Südringes oder ein Abbiegen auf die Verbindungsstraße zwischen Kreisverkehr und Goldenstedter Straße deutlich erschwert wird. Die vom Planungsbüro ermittelten Zahlen gehen davon allerdings nicht aus. „Bei einer Wort-Case-Annahme, bei der alle neue Mitarbeiter mit dem Fahrzeug anfahren und keine Fahrgemeinschaften gebildet werden, ist von 180 zusätzlichen Fahrten pro Werktag auszugehen“, heißt es im Gutachten. Für die Anlieferung von Rohmaterial – in der Regel Schrott – seien acht Lastwagen vorgesehen, für die Sandanlieferung noch einmal zwei Lastwagentouren. Insgesamt sei nach Firmenangaben mit 20 Lastwagenfahrten pro Werktag zu rechnen.

Bereits vor sechs Jahren die Knotenpunkte untersucht

Bereits vor sechs Jahren waren im Stadtgebiet von Wildeshausen an nahezu allen relevanten Knotenpunkten Verkehrszählungen vorgenommen worden. Der für die Hydrotec-Erweiterung relevante Punkt wurde damals ebenfalls untersucht. „In einer aktuellen Verkehrszählung von März 2022 wurde der Innenstadtring von Wildeshausen erfasst“, heißt es vom Gutachter. Für die vergangenen sechs Jahre seien dabei keine wesentlichen Veränderungen auszumachen gewesen.

Für die allgemeine Verkehrsprognose habe man nun die Planungsansätze erhöht, sodass für den Südring von einer Verkehrszunahme von einem Prozent und für die Düngstruper Straße von neun Prozent ausgegangen werde.

Für die Bemessung der Leistungsfähigkeit haben die Experten die Spitzenstunden zwischen 16 und 17 Uhr mit 8,2 Prozent der Tagesbelastung ins Auge gefasst. Der Neuverkehr durch die Hydrotec-Erweiterung liegt durch den Drei-Schicht-Betrieb allerdings außerhalb der bemessungsrelevanten Spitzenstunde.

Gutachter: Die Wartezeit ist gering

Zusammenfassend kommen die Gutachter zu der Einschätzung, dass der Knotenpunkt bei den zukünftig zu erwartenden Verkehrsmengen über eine gute Verkehrsqualität verfügt. Die Wartezeit für den Linksabbieger von der Düngstruper Straße sei mit etwa 20 Sekunden gering, es stauten sich dabei maximal zwei Fahrzeuge zurück.

„Die durch die Hydrotec-Erweiterung generierten etwa 200 zusätzlichen Fahrten pro Werktag können vom Knotenpunkt und dem angrenzenden Verkehrsnetz problemlos aufgenommen werden“, heißt es. Zukünftige Fahrten im Radverkehr entlang der Düngstruper Straße seien im Mischverkehr bei einer Kraftfahrzeug-Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf der Fahrbahn abzuwickeln.