Kreuzung Bargloyer Weg: Entscheidung steht bevor

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Das Baugebiet am Bargloyer Weg in Wildeshausen wächst beständig, der Verkehr auf dem Westring nimmt ebenfalls zu, doch noch immer gibt es nur eine recht kleine und unsichere Querungshilfe in Höhe des Bargloyer Weges über die Landesstraße. Eigentlich war die Installation einer Dunkelampel bereits für den vergangenen Sommer angekündigt, doch bislang ist dort nichts passiert.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung liegt es daran, dass drei im Fachbereich Bau geplante Entwürfe derzeit bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStV) in Oldenburg zur Prüfung liegen. „Wir müssen nun auf eine Antwort warten, weil diese Behörde für die Landesstraße zuständig ist“, erklärte Wildeshausens Kämmerer Thomas Eilers am Dienstag.

Am Donnerstag bestätigte die NLStV auf Nachfrage unserer Zeitung, dass an diesem Freitag ein Gespräch zwischen dem beauftragten Ingenieurbüro, dem Fachbereich Bau der Stadt sowie der eigenen Abteilung in Oldenburg anberaumt ist. Dort soll nun geklärt werden, wie die bisherigen Entwürfe und Ideen in ein Konzept eingearbeitet werden, um dann endlich die Arbeiten ausschreiben zu können.

Der Wunsch, eine Querungshilfe zu bauen, stammt ursprünglich von Ratsherr Jens-Peter Hennken, der bereits Ende 2016 erfolgreich im Bauausschuss einen Antrag gestellt und erreicht hatte, dass die nötigen Mittel im Haushalt eingeplant wurden.

Die Stadtverwaltung hatte daraufhin eine Planung erstellt. Es gab jedoch weiteren Klärungsbedarf bei den übergeordneten Behörden und den Wunsch, die Verkehrsteilnehmer zu zählen. Diese Erhebung gab es im September 2017. Die Zählung erbrachte jedoch nicht genügend Querungsverkehr, um eine Ampelanlage zu genehmigen. Weil aber damit zu rechnen ist, dass die Zahlen in naher Zukunft deutlich steigen werden, bewilligten die NLStV sowie das Straßenverkehrsamt des Landkreises Oldenburg schließlich dennoch eine Ampelanlage.

Mit ein paar Signalmasten und Straßenmarkierungen ist es aber wohl nicht getan. Schon Anfang des Jahres hatte Wildeshausens Baudezernent Manfred Meyer darauf verwiesen, dass die Verkehrsinseln in der Einmündung des Bargloyer Weges und der Bargloyer Straße entfernt werden müssen, um die Abbiegevorgänge zu vereinfachen. Die Nebenanlagen des Bargloyer Weges sollen zudem breiter und die Fahrbahn verengt werden.

Im Laufe des Jahres seien wohl mehrere Skizzen bei der Landesbehörde in Oldenburg eingegangen, so Leiter Joachim Delfs. Es habe einen intensiven Austausch gegeben, bis am 18. Oktober die Planungen eingereicht worden seien. Darüber wolle man nun beraten.