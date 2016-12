Kreisverwaltung zieht gemischte Jahresbilanz

Flüchtlinge und DRK waren die großen Themen in 2016

+ © pp Sozialdezernent Bodo Bode, Landrat Carsten Harings, Baudezernentin Eva-Maria Langfermann und Erster Kreisrat Christian Wolf (v.l.). © pp

Landkreis - Von Phillip Petzold. Eine gemischte Bilanz des ausgehenden Jahres zog die Kreisverwaltung beim traditionellen Pressegespräch am Donnerstag im Kreishaus. Das leidigste Thema war für Landrat Carsten Harings die Verhandlungen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) über die Rettungswache in Hude.

„Es wurde eine Brücke gebaut, aber nicht überschritten“, kommentierte Harings die Verhandlungen. Der Landkreis hatte die Verträge über den Rettungsdienst mit dem Verband gekündigt, nachdem es bei Abrechnungen zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Die Johanniter Unfallhilfe stellt sichert momentan den Rettungsdienst in Hude. Auch für Ordnungsdezernent Christian Wolf war die Huder Rettungswache ein zentrales Thema. „Der Umzug in das Gebäude des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) ist ein logistischer Kraftakt.“ Die Unterbringung in dem Gebäude des Wasserverbandes ist jedoch nicht als Dauerlösung gedacht. Für eine solche würden die Ausschreibungen im kommenden Monat beginnen.

Zufrieden zeigte sich Harings hingegen mit dem Konsolidierungskurs des Landkreises. „Wir haben ohne Neuverschuldung investiert“, so der Landrat. Die langfristige Verschuldung betrage 20,5 Millionen Euro. In den nächsten fünf Jahren sollen fünf Millionen abgebaut werden.

Für den ersten Kreisrat Christian Wolf ist die hohe Anzahl von Sozialgerichtsverfahren in Bezug auf das Arbeitslosengeld zwei ein Problem. „Die Zahl ist erschreckend hoch. Und das, obwohl das Gesetz schon zehn Jahre alt ist und auch schon nachgebessert wurde“, so Wolf. Die Gerichte bräuchten lange, um diese Verfahren zu bearbeiten.

Als Ordnungsdezernent ist Wolf für das Veterinäramt zuständig, kümmert sich also auch um Tierseuchen. „Der Infektionsdruck für die Geflügelpest und Vogelgrippe ist hoch, der Winter ist für die Verbreitung zuträglich“, sagte Wolf. „Bislang sind wir von einem Ausbruch verschont. Ich hoffe, der Kelch geht an uns vorüber.“

Eine Neuigkeit für die Entsorgung von Grünschnitt kündigte Eva-Maria Langfermann vom Amt für Naturschutz und Landschaftspflege an. Solche Abfälle können ab dem kommenden Jahr zwischen April und Oktober in der Saisontonne entsorgt werden.

Sozialdezernent Bodo Bode macht sich Sorgen über die Versorgung mit Pflegekräften: „Durch den demographischen Wandel werden wir die Fachkraftquote von 50 Prozent nicht auf Dauer erfüllen können.“ Hier sei jedoch der Gesetzgeber am Zuge, Modelle zu erarbeiten, mit denen die Versorgung gesichert wird. „Aufgrund der hohen körperlichen und psychischen Belastung, liegt die durchschnittliche Verweildauer in der Pflege bei zehn Jahren“, erläuterte Bode.

Entspannung gäbe es allerdings beim Zuzug von Geflüchteten. „Das war ein großes Thema mit hohem Personalbedarf“, so Bode. „Aber wir sind gut rausgekommen.“ Seitdem die Balkanroute dicht ist, sei der Druck deutlich gesunken. Derzeit gebe es im Landkreis nur noch 1 074 Bewerber im Asylverfahren. „Manche sind bereits wieder zurück in ihre Heimat, bei manchen sind die Verfahren abgeschlossen.“ Für das kommende Jahr erwartet Bode noch 248 Personen, die meist im Rahmen der Familienzusammenführung in den Landkreis kommen werden.

Zu den Ursachen von Flucht und Vertreibung äußerte sich auch Harings: „Die Welt läuft aus dem Ruder, die Gesellschaft verroht zusehends“, so der Landrat. Angesichts weltweiter Kriege, Terror in Deutschland und einer EU, in der Eigeninteressen den Friedensgedanken verdrängen, rief er dazu auf, nachzudenken, anstelle sich über vermeintliche Probleme zu ereifern. „Wir brauchen Respekt und Achtung vor den Mitmenschen und sollten uns nicht zu wichtig nehmen.“