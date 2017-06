Kreisumlage soll leicht sinken - auf 38 Prozent

Landkreis - Die Umlage, die die kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis Oldenburg zahlen, soll um einen Punkt auf 38 Prozent sinken. Das bedeutet, die Kämmerer der Kommunen haben dieses Jahr insgesamt 1,37 Millionen Euro mehr zur Verfügung als geplant. Eigentlich hatte sich Landrat Carsten Harings während der Haushaltsberatungen Anfang des Jahres gegen eine Senkung der Umlage ausgesprochen. Aber durch mehr Schlüsselzuweisungen vom Land hatte der Landkreis jüngst mehr Spielraum gewonnen (wir berichteten).

„Durch die nun für das Haushaltsjahr 2017 konkret feststehende finanzwirtschaftliche Gesamtsituation haben an mehreren Terminen intensive Gespräche sowohl mit den Finanzfachleuten der im Kreistag vertretenen Fraktionen als auch mit den Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) der kreisangehörigen Kommunen stattgefunden“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 13. Juni, ab 14.30 Uhr im Kreishaus. Dann soll das Thema beraten werden. Die Bürgermeister hätten klar und einmütig dafür votiert, die Umlage abzusenken.

Eine Alternative war die Einführung eines „Entlastungstopfes“, um die Gemeinden punktuell zu unterstützen. Die Verwaltungschefs hätten aber nachvollziehbar darauf hingewiesen und dafür geworben, dass die kommunale Autonomie der Gemeinderäte zu wahren sei und die Akteure vor Ort am besten beurteilen könnten, wie mögliche Haushaltsverbesserungen am sinnvollsten verwendet und eingesetzt werden können, heißt es in der Vorlage weiter. „Der Landrat hat in der Klausurtagung erklärt, dieses einmütige Votum zu respektieren und zugesagt, es an den Kreistag heranzutragen.“ Das soll nach der Finanzausschusssitzung auch geschehen. Der Kreistag kommt zum letzten Mal vor der Sommerpause am Dienstag, 20. Juni, ab 16 Uhr im Kreishaus zusammen.

Die jüngste Schätzung vom Mai prognostiziert für die kommenden Jahre weitere steigende Steuereinnahmen, die sich auch im Kreisumlageaufkommen sowie im Landesfinanzausgleich ausdrücken dürften. Dennoch soll der „Entlastungsgedanke für die kreisangehörigen Kommunen“, wie es die Kreisverwaltung nennt, nicht automatisch fortgeschrieben werden. Stattdessen soll der Kreistag „jeweils im Zuge der alljährlich zu verabschiedenden Haushaltssatzung beurteilen und entscheiden“. Auch eine Forcierung der Entlastung ist allerdings nicht ausgeschlossen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat der Landkreis, dessen Budgetrecht von den Bürgermeistern ausdrücklich anerkannt worden sei.

