Kreispolitik fordert konsequenten Schuldenabbau

Wildeshausen - Der Kreistag hält am Kurs der Entschuldung fest, und in den kommenden Jahren soll die Verwaltung mindestens im Rahmen der ordentlichen Tilgung Kredite abbauen. Dieser Grundsatzentscheidung stimmten SPD, CDU, UWG und FDP/Freie Wähler am Dienstag während der Sitzung des Kreis-Finanzausschusses zu. Grüne, AfD und Linke enthielten sich.

Franz Duin (SPD/Wildeshausen) hatte den Antrag gestellt. Es gelte, „nach vorn zu denken. Und entschulden ist sinnvoll.“ Er mahnte, den „Pfad der Tugend“ nicht zu verlassen.

Dem schloss sich die Mehrheit an. Auch Kreszentia Flauger (Linke/Wildeshausen) fand die Idee gut, stimmte aber nicht zu. Sie sehe sich nicht imstande, die Entwicklung der kommenden Jahre abzuschätzen und eine so weit reichende Entscheidung zu treffen. Die AfD betonte in Person von Herbert Sobierei (Großenkneten), man sollte den Gemeinden stärker entgegenkommen.

Damit spielte er auf Stellungnahmen aller Kommunen – bis auf Dötlingen und Hatten – an, die mehr oder weniger deutlich fordern, das Schuldenabbauprogramm des Landkreises nicht fortzusetzen, ohne die Verbindlichkeiten der Gemeinden zu betrachten, und eine Senkung der Kreisumlage ins Spiel bringen.

„Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Auch wenn Sie es sechs Mal lesen“, appellierte Landrat Carsten Harings an die Ausschussmitglieder. Die Entwicklung der Schulden von Kreis und Kommunen verlaufe parallel. „Wenn sie auseinander geht, muss man reagieren. Aber bis jetzt ist sie das noch nicht. Das ist Fakt“, betonte er.

Damit traf er bei vielen Politikern auf Zustimmung. „Dort, wo den Gemeinden geholfen werden kann, wollen wir das tun“, sagte Duin. Aber ein Anpacken der zweitniedrigsten Kreisumlage in ganz Niedersachsen schlug konkret niemand vor.

Für eine Kontroverse sorgte dafür Wolfgang Däubler (UWG/Wildeshausen) mit einem längeren Redebeitrag. Er wiederholte seine Feststellung, es gebe ein Zwei-Klassen-Schulwesen zwischen den Einrichtungen in Trägerschaft des Kreises und der Stadt Wildeshausen. Letztere „ist immerhin unsere Kreisstadt. Als Mittelzentrum braucht sie Geld.“ Und zwar für die Raumprobleme der Grundschulen, die Sanierung der Realschule, den Neubau der Feuerwehr und die Errichtung des Urgeschichtlichen Zentrums. „Es muss grundsätzlich eine Neuausrichtung im Verhältnis zwischen Kommunen und Kreis geben“, forderte er. „Ich plädiere für viel mehr Solidarität und weniger Kirchturm-Konkurrenz.“

„Die Aufgaben, die Sie aufgezählt haben, hat eigentlich jede Gemeinde“, hielt Niels-Christian Heins (FDP/Hatterwüsting) Däubler entgegen. „Ich verzichte einzig aus Solidarität mit meinen Wildeshauser Kollegen darauf, Ihre Vorschläge auseinander zu nehmen“, ätzte Armin Köpke (CDU/Wardenburg). - bor

