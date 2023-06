Kreisfeuerwehrsprecher blickt auf Lübtheen und erklärt Waldbrandschutzkonzept

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Ein Waldbrand, den Einsatzkräfte hier in Lübtheen löschen, ist auch im Landkreis Oldenburg möglich. © nonstopnews

Der Kreisfeuerwehrsprecher des Landkreises Oldenburg, Jannik Stiller, erklärt wie der Landkreis auf einen möglichen Waldbrand vorbereitet ist und welche Maßnahmen greifen würden.

Landkreis Oldenburg – Etwa 100 Hektar Wald haben bis vor wenigen Wochen in Lüb-theen (Mecklenburg-Vorpommern) gebrannt. Dass auch Waldbrände im Landkreis Oldenburg denkbar sind, bestätigte Kreisfeuerwehrsprecher Jannik Stiller bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem erklärte er, wie der Landkreis darauf vorbereitet ist und welche Maßnahmen getroffen werden können. „Waldbrände sind zwar nicht besonders wahrscheinlich, aber wir haben hier auch viel Forst“, betonte er und ergänzte: „Es sind eher Flächenbrände, mit denen wir zu tun haben.“

Mit Blick auf Lübtheen räumte der Feuerwehrmann ehrlich ein: „Man schaut dahin und denkt nur: ,Hoffentlich gibt es so etwas nicht bei uns‘“. Doch die Gefahr bestehe. Selbst die Regenfälle der vergangenen Tage würden größere Flächen- oder Waldbrände nicht ganz ausschließen. „Schon Stunden nach dem Regen war ja fast schon wieder alles trocken, weil alles so aufgewärmt ist“, sagte Stiller.

Feuer bewegen sich meist V-förmig in Windrichtung

Laut dem Kreisfeuerwehrsprecher verläuft ein Flächenbrand häufig ähnlich. Es gebe die Entzündung, die zum Beispiel durch eine Zigarette, ein Lagerfeuer oder einen Grill ausgelöst werde. Das Feuer bewege sich dann in Windrichtung V-förmig nach vorne. „Da ist es wichtig, dass man beginnt, es an den Seiten abzulöschen. Stellst du dich vor die Flammen, kann es passieren, dass dich das Feuer umzingelt, weil der Wind es um dich herumdrückt“, erklärte Stiller. Zudem können sich die Einsatzkräfte auf der verbrannten Erde fortbewegen, um an die Flammen zu gelangen.

Wichtig sei, sich einen Ankerpunkt zu suchen, von dem aus begonnen wird, das Feuer zu löschen. „Von dort kann man auch mit dem ,pump and roll‘-Verfahren vorgehen. Das heißt: pumpen, langsam fahren und zugleich Wasser abgeben“, so Stiller. Darüber hinaus sollte es jemanden geben, der die Flammen die ganze Zeit im Blick hat. Falls das Feuer vom Boden nicht einsehbar ist, erfolge der Blick im besten Fall über einen Aussichtspunkt. „Falls der Wind und das Feuer drehen, kann dann schnell reagiert werden“, sagte Stiller. Bei Waldbränden sei der Brandverlauf nicht vorauszusehen. Da komme es ganz auf die Trockenheit an.

Bisher kleinere Flächenbrände im Landkreis

In den vergangenen Wochen habe es im Landkreis bisher kleinere Flächenbrände bis maximal 30 Quadratmeter gegeben. Sollte es im Landkreis tatsächlich einmal zu einem Wald- oder größeren Flächenbrand kommen, würden mehrere Szenarien zur Bekämpfung in Kraft treten. „Der zuständige Kreisbrandmeister fordert Hilfe von überörtlichen Feuerwehren an, wenn wir selbst – zum Beispiel im Landkreis Oldenburg – nicht genug ausrichten können“, so Stiller. Das kann sich über ganz Niedersachsen erstrecken und dann können auch Löschhubschrauber und Flugzeuge angefordert werden. Außerdem habe das Technische Hilfswerk (THW) in Bassum einen Lkw, der mit 14 000 Litern Wasser befüllt ist. „Auch damit kann uns geholfen werden“, erklärte der Feuerwehrsprecher.

Dass ein Brand auszuarten drohte, kam in den vergangenen Jahren in der Gegend eher selten vor, sagte Stiller. „Vor zwei Jahren gab es einen Flächenbrand in Twistringen. Da drehte plötzlich der Wind, und der Brand steuerte in Richtung einer Biogasanlage. Wir sind als überörtliche Feuerwehr alarmiert worden und konnten dabei unterstützen, Schlimmeres zu verhindern“, erinnerte sich Stiller zurück. Er ist neben seiner Tätigkeit als Kreisfeuerwehrsprecher auch in der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt aktiv.

Feuerwehr hat spezielle Zugänge beim Deutschen Wetterdienst

Ob man sich auf Flächen- oder Waldbrände vorbereiten kann? „Das ist schwierig. In unserem Gebiet haben wir es immer geschafft, schnell vor Ort zu sein“, betonte Schiller. Wenn es länger trocken ist, seien die Feuerwehren sensibilisiert. „Wir haben beim Deutschen Wetterdienst, der den Waldbrandgefahrenindex festlegt, noch einmal spezielle Zugänge. Da können wir mehr sehen“, erzählte Stiller. Ob ein Brand ausbricht, könne aber niemand voraussagen.

Damit dies nicht passiert, richtete der Feuerwehrmann die Bitte an die Bevölkerung vorsichtig zu sein, auch wenn der Waldbrandgefahrenindex derzeit nicht besonders hoch ist. „Man muss mit Zigaretten aufpassen – Grill- und Lagerfeuer bitte nicht in Wäldern oder Waldnähe“, betonte Stiller. Autos sollten darüber hinaus nicht auf trockenem Gras geparkt und landwirtschaftliche Geräte regelmäßig gewartet werden. Heiße Metallteile könnten Funken verursachen, aus denen ein Brand entstehen kann. Dass durch eine Glasscherbe ein Feuer ausgelöst wird, könne dagegen ausgeschlossen werden. Stiller sagte: „Diesen Irrtum kann man streichen. Das haben mehrere Forschungen und Versuche ergeben.“