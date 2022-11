Bezirksverband errichtet Bettenhaus am Kreisaltenheim in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Freuen sich auf den Baustart: Hilko Finke (Mitglied der BVO-Verbandsversammlung), Jens Haake (Leiter Gebäudemanagement BVO), Jürgen Ohlhoff (Sozialdezernent des Landkreises Oldenburg) Jutta Freymuth (stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin des BVO) und Carsten Feist (Vorsitzender des BVO, v.l.). © BVO

Wildeshausen – Das Bauschild an der Goldenstedter Straße 26 in Wildeshausen kündigt es an: Mit dem Neubau einer Hausmeisterwerkstatt startet eine mehrjährige Bauphase auf dem Gelände des Kreisaltenheims.

Der Bezirksverband Oldenburg (BVO) investiert laut Pressemitteilung nach Abbruch der letzten noch landwirtschaftlich geprägten Gebäude Anfang des nächsten Jahres rund 5,3 Millionen Euro in den Bau eines neuen Bettenhauses und in die Sanierung der vorhandenen Gebäude in der Kreisstadt Wildeshausen.

Nach dem Neubau des Bettenhauses mit 20 Einzelzimmern und zentralem Haupteingang erfolgen bis 2025 den Umbau und die Sanierung der Häuser B, C und D sowie die Neugestaltung der Außenanlagen. „Es handelt sich um eine deutliche Qualitätsverbesserung für die Bewohner, weil Doppelzimmer aufgelöst werden“, berichtet Jens Haake vom Gebäudemanagement. Zudem sollten stark pflegebedürftige Menschen aus einem Gebäude an der Heidloge in den Neubau einziehen. Dieses Haus werde dann anschließend anderweitig genutzt.

Das Wohl der Bewohner stärken

„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Durch die mit dem Landkreis Oldenburg abgestimmten Veränderungen werden das Wohl der Bewohner gestärkt und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden verbessert“, betonte Jutta Freymuth, stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin des BVO, bei der Ankündigung der Baumaßnahme. Träger des Kreisaltenheims Wildeshausen ist der Oldenburgische Generalfonds, der vom BVO verwaltet wird.

Das Kreisaltenheim ist ein Zuhause für 75 ältere Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern. Das Team der Pflegeeinrichtung mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie begleitet die Bewohner laut eigenen Angaben dabei, ein aktives und weitgehend selbstständiges Leben in Gemeinschaft und im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten zu führen.