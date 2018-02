Kreis vertagt Debatte um Schulstandort

Einstimmig für Erhalt der Förderschulen

+ Mehrere Dutzend Zuschauer verfolgten die Sitzung in der Schule Vielstedter Straße in Hude. J Foto: bor

Hude - Einstimmig hat sich der Schulausschuss des Landkreises Oldenburg am Dienstagabend dafür ausgesprochen, die drei Förderschulen Lernen im Landkreis zu erhalten. Die Verwaltung soll eine Option ziehen, die von der Landesregierung geplant ist und vorsieht, in den kommenden vier Jahren wieder Mädchen und Jungen an Förderschulen einzuschulen. Darunter fallen sowohl die Letheschule in Oberlethe (Wardenburg) und die Schule Vielstedter Straße in Hude, wo die Sitzung stattfand, als auch die Hunteschule in Wildeshausen. Die Frage, ob Letztere den Standort mit der St.-Peter-Schule tauschen sollte, blieb allerdings offen.