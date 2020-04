Kreis setzt weiter auf Besuchsverbot

Lockerung wird diskutiert und ist rechtlich möglich / Auch Einrichtungsleiter warnen

+ Infektionsschutz: Das Besuchsverbot in Altenheimen gilt seit dem 17. März. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Während Angehörige im Landkreis Vechta ihre Verwandten in Senioreneinrichtungen besuchen dürfen, ist das in Wildeshausen noch schwierig. Hier können die älteren Menschen und ihre Familien nur per Telefon und Co. Kontakt halten. Dabei ist eine Lockerung des Besuchsverbots rechtlich möglich. Die Kanzlerin und die Länderchefs hatten den Weg dafür Mitte April frei gemacht, damit die Senioren nicht vollständig isoliert werden. Daher solle für die jeweilige Einrichtung unter Hinzuziehung von externem Sachverstand, insbesondere von Fachärzten für Krankenhaushygiene, ein spezifisches Konzept entwickelt werden und dieses im weiteren Verlauf eng im Hinblick auf das Infektionsgeschehen im jeweiligen Umfeld weiterentwickelt und angepasst werden. Der Landkreis Oldenburg sieht eine Aufweichung hingegen sehr kritisch und weiß dabei einige Altenheime auf seiner Seite.