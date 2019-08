Kreis kauft Henry-Garde-Bild zugunsten der Orgel

Radierung des 1957 gesunkenen Segelschiffs „Pamir“ soll besonderen Platz finden

+ Kunst im Kreishaus: die Kulturbeauftragte des Landkreises Oldenburg, Julia Himmelreich, und Franz Duin vom Orgelförderverein mit dem Kunstwerk. Foto: bor

Wildeshausen – Die „Pamir“ hängt jetzt im Kreishaus: Der Landkreis Oldenburg hat für 500 Euro eine Radierung des 1957 gesunkenen deutschen Schulschiffes vom Orgelförderverein gekauft, der diese wiederum vom gerade erst verstorbenen Zahnarzt Dr. Hans-Jürgen Schulte geschenkt bekommen hatte. Das Werk stammt vom bekannten Wildeshauser Künstler Henry Garde, der es 1968 in seinem Haus am Katenbäker Berg anfertigte. Es zeigt die Viermastbark unter vollen Segeln. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Orgelförderverein zugute, der die Rosette in der Alexanderkirche freilegen und eine neue Orgel einbauen lassen will.