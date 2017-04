Kreis und Gemeinden warnen vor überzogenen Erwartungen

Neerstedt/Landkreis - Von Ove Bornholt. „Da ist das gute Stück“: Frei nach Torwart-Legende Oliver Kahn („Da ist das Ding“) präsentierte Landrat Carsten Harings am Montag im Rathaus in Neerstedt die Zusage des Bundes über 3,5 Millionen Euro für den Ausbau des Internets im Landkreis Oldenburg. Wie berichtet, kommen mit den zwei Millionen vom Land sowie den drei Millionen vom Landkreis und seinen Gemeinden 8,5 Millionen Euro zusammen. Die Bürgermeister der Kreisgemeinden waren ebenfalls anwesend und lobten unisono die gute Zusammenarbeit, warnten aber auch vor überzogenen Erwartungen.

So kritisierte Dötlingens Verwaltungschef die Bundespolitik, die 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) bis 2020 versprochen habe. „Das werden wir nicht überall erreichen.“ Was aber auf jeden Fall erreicht wird, ist die Versorgung von rund 3 000 Haushalten im ganzen Landkreis mit eben diesen 50 Mbit/s. Darüber hinaus könnten es noch mehr werden, wenn Kabelverzweiger ertüchtigt werden und es zu einem Abstrahlungseffekt kommt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Glasfaserkabel bis direkt ins Haus gelegt werden.

Welche Methode zum Zuge kommt, entscheidet sich im Rahmen der Ausschreibung, die im Juni entschieden sein soll. Bis Ende 2018 soll der Ausbau dann abgeschlossen sein.

Eine besondere Rolle nimmt die Samtgemeinde Harpstedt ein, die besonders viele unterversorgte Gebiete („Weiße Flecken“) hat. Ein Beispiel ist die Gemeinde Winkelsett, für die allein fünf von kreisweit 112 Ausbaumaßnahmen geplant sind. „Winkelsett hat keine weißen Flecken, es ist ein weißer Fleck“, brachte Bürgermeister Herwig Wöbse die Lage auf den Punkt. Er stellte anhand eines Beispiels auch vor, wie „lästig“ einige der Förderbedingungen in seinen Augen sind. So sei der Colnrader Ortsteil Holtorf „hinten runter gefallen, weil er an den Hauptverzweiger angeschlossen ist“. Dabei werde in Holtorf nur eine „bescheidene Verbindung“ zum Internet erreicht. Für Fälle wie diesen laufen in der Kreisverwaltung Überlegungen für eine Zwischenlösung – zum Beispiel mithilfe von Satelliten.

Einen kreisweiten Ausbau des Glasfasernetzes, wie es zum Beispiel der benachbarte Landkreis Vechta plant, lehnte Landrat Harings ab. Das koste 70 Millionen Euro und sei nur zu stemmen, wenn unter anderem Investitionen in Schulen und Kindergärten ausblieben. Gleichwohl betonte er, die jetzige Maßnahme sei ein „großer Aufschlag“. Aber: „Es muss und wird weiter gehen.“ Er habe Signale von der Bundesregierung und von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für die Bereitstellung weiterer Fördergelder wahrgenommen.