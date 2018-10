Kreativ über die eigene Situation nachgedacht

Zum internationalen Mädchentag: 143 Teilnehmerinnen bei Postkartenaktion im Landkreis

+ Liebevoll und kreativ verziert: Eine der fünf Gewinner-Postkarten, die am Donnerstag im Kreishaus aus den insgesamt 143 Einsendungen gezogen wurde.

Wildeshausen/Landkreis - Mal aufwendig beklebt oder bunt bemalt, mal optisch schlicht, dafür eng beschrieben: So präsentierten sich die Postkarten, die 143 junge Mädchen aus dem Landkreis Oldenburg bei einer Aktion des „Arbeitskreises Mädchenarbeit“ eingereicht haben. Fünf von ihnen erhalten einen Preis – die Gewinnerinnen sind am Donnerstag, dem Internationalen Mädchentag, im Kreishaus in Wildeshausen gezogen worden.