Krankenhaus Johanneum: Bau im Plan, Jeanette Vosding im Kuratorium

Von: Dierk Rohdenburg

Begrüßen Jeanette Vosding im Kuratorium: Hubert Bartelt (l.) und Herbert Weitz. © dr

Wildeshausen – Das Wildeshauser Krankenhaus Johanneum steht nach eigenen Angaben vor großen Herausforderungen und hat einige Weichen gestellt.

Für wichtige Personal- und Strategieentscheidungen sowie hohe Investitionen ist das Kuratorium der Stiftung Johanneum zuständig. Vor diesem Hintergrund stellte der Kuratoriumsvorsitzende Herbert Weitz am Mittwoch mit der 52-jährigen Zahnärztin Jeanette Vosding ein neues Mitglied in dem Gremium vor.

Vosding arbeitet in Wildeshausen und lebt in Dötlingen. Sie ist die erste Frau im ehrenamtlich wirkenden Kuratorium.

Wie Weitz berichtete, wird zudem derzeit mit einem Headhunter ein zweiter Geschäftsführer neben Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt gesucht. Er soll bis Ende des Jahres gefunden werden und die zunehmend komplizierte sowie anspruchsvolle Leitung verstärken. Zum neuen Jahr plant die Stiftung zudem die Neubesetzung der Pflegedienstleitung, weil Maria Zewuhn in den vorzeitigen Ruhestand geht. Mit dem Erweiterungsbau sei man im Plan, teilte Weitz mit. Der Rohbau des Bettenhauses sei fertiggestellt. Derzeit würden die Fenstereinbauten ausgeschrieben. Die Inbetriebnahme dieses Bereiches sei für Ende 2024 geplant, erst dann könne man mit den weiteren Bauten beginnen, da Abteilungen umziehen müssten. Den zugesagten Zuschuss der Stadt Wildeshausen in Höhe von einer Million Euro wolle man für das Jahr 2024 beantragen. „Bislang haben wir ja noch nicht einmal einen formellen Förderbescheid“, so Weitz.

Situation der Krankenhäuser ist schwierig

Bartelt machte deutlich, dass die Situation des Krankenhauses Johanneum ähnlich wie bei anderen Kliniken in freier Trägerschaft bedrohlich sei. „Uns stellt zwar keiner infrage“, sagte er. Doch müsse man schauen, wie sich die Pläne zur Neugestaltung der Krankenhauslandschaft auf Bundes- und Landesebene auswirkten. Derzeit sei die Kostenbelastung sehr hoch. Unter anderem trage die Inflation dazu bei, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben weit auseinanderklafft.

Das Krankenhaus Johanneum hat 650 Mitarbeiter und ist das einzige Krankenhaus im Landkreis Oldenburg.