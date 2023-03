Krandelbad Wildeshausen deutlich früher wieder geöffnet

Von: Dierk Rohdenburg

Ab Montag wieder geöffnet: Das Hallenbad im Krandel. © Stadt

Wildeshausen – Nachdem in den vergangenen Tagen umfangreiche Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Krandelbad stattgefunden haben, freut sich das gesamte Team sehr, bereits am Montag, 3. April, wieder die Tore öffnen zu können.

Das ist deutlich früher als ursprünglich geplant und wurde nur durch eine sehr starke Teamleistung und der Tatsache, dass keine unvorhersehbaren Schäden aufgetreten sind, ermöglicht, so die Stadtverwaltung am Freitag in einer Mitteilung. Man sei darüber sehr erfreut.



Die Öffnungszeiten für die restlichen Osterferien sind unter https://krandelbad.wildeshausen.de/unsere-oeffnungszeiten/ sowie in den sozialen Medien veröffentlicht. Ab dem 12. April gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Artikel vom 21. März: Für die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist das Krandelbad in Wildeshausen in der Zeit vom 27. März bis voraussichtlich zum 11. April geschlossen. Das kommt nicht überall gut an.

„Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Badegäste stehen im Krandelbad stets an erster Stelle“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Zur Aufrechterhaltung einer hohen Aufenthaltsqualität seien die Arbeiten zwingend erforderlich. Um das Schulschwimmen und den Kursbetrieb nicht zu beeinträchtigen, werde das Bad während der gesamten Osterferien geschlossen. „Das gesamte Krandelbad-Tteam ist sich der damit einhergehenden Einschränkungen bewusst und bittet daher ausdrücklich um Verständnis für diese Maßnahme“, heißt es in der Mitteilung abschließend. Pünktlich zum Schulbeginn solle das Schwimmbad wieder betriebsbereit sein.

Massive Kritik in den sozialen Medien

In den sozialen Medien sorgt die Entscheidung, das Bad in den Ferien zu schließen, für Unverständnis. „Warum werden die Wartungsarbeiten nicht im Sommer erledigt, wenn man auf das Freibad ausweichen kann?“, fragt eine Leserin. Andere finden: „Echt schade. Man könnte so schöne Dinge für die Kinder in den Ferien im Hallenbad anbieten. Schwimmbad-Disco für Kids oder Ähnliches. Man kann bei solch einer Entscheidung nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.“