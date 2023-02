Krandelbad in Wildeshausen wird im Notfall zur Wärmestube

Von: Ove Bornholt

Die Kommunikation muss aufrecht erhalten werden: Die Feuerwehr und die Stadt verfügen über Notstromaggregate und Kraftstoff, um bei einem Notfall weiter arbeiten zu können. © Stadt

Die Stadt Wildeshausen trifft Vorbereitungen für den Fall eines großflächigen und andauernden Stromausfalls. Dann soll das Krandelbad zur Wärmestube werden.

Wildeshausen – Die Wildeshauser Stadtverwaltung hat am Freitag mitgeteilt, wo sogenannte Katastrophen-Leuchttürme in der Stadt und in der Landgemeinde installiert werden sollen. Damit soll die Bevölkerung bei einem großflächigen und länger andauernden Stromausfall schnell informiert werden (wir berichteten Ende vergangenen Jahres). Für die Maßnahme hat der Stadtrat 25 000 Euro im Haushalt veranschlagt. Vorgesehen sind fünf Punkte in der Stadt: die Hauptschule, das Schwimmbad, die Kitas „Pusteblume“ am Twistringer Weg und „Weizenwichtel“ im Neubaugebiet vor Bargloy sowie der hintere Teil des Stadthauses im Bereich des Standesamtes. „Falls ein Blackout im Winter auftritt, kann der Leuchtturm ,Krandelbad‘ auch als Wärmestube für die Bürger genutzt werden“, heißt es in der Mitteilung. Für die Landgemeinde sind zwei Leuchttürme geplant: das Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen und der Kindergarten in Kleinenkneten.

Mitarbeiter der Verwaltung sollen die Menschen im Krisen- und Katastrophenfall schnell mit Nachrichten versorgen. „Wenn alles wegbricht, können die Bürger die Info-Points besuchen, um insbesondere auch eine zeitliche Einschätzung der Lage zu bekommen“, erläutert Bürgermeister Jens Kuraschinski.

„Keine Panik schüren“

Dass die Stadt gerade jetzt Vorbereitungen trifft, hängt mit der weltweiten Lage zusammen. „Wenn Corona, der Ukraine-Krieg sowie die Energiekrise uns eines gezeigt haben, dann, dass nichts selbstverständlich ist und immer so bleibt, wie es war“, bilanziert Kuraschinski. Die Stadt treffe deshalb Vorsorge, um zum Beispiel auf einen plötzlichen überregionalen und länger anhaltenden Stromausfall, einen sogenannten Blackout, vorbereitet zu sein. „Es geht nicht darum, Panik zu schüren, aber wir sorgen dafür, dass wir handlungsfähig bleiben“, so der Verwaltungschef. Bei einem Blackout geht das Licht nicht mehr, Geschäfte können nicht öffnen und auch Tankstellen sowie die Wasserversorgung funktionieren nicht. Relativ schnell fallen zudem die technischen Kommunikationsmöglichkeiten wie Handy, Festnetz und Internet aus.

Für die eigene Energieversorgung verfügen die Feuerwehr und die Stadt über Notstromaggregate, inklusive des nötigen Kraftstoffs. Auch die Funkkommunikation ist durch Notstromkreisläufe abgesichert. „Ziel unserer Feuerwehr ist es, 15 Minuten nach Beginn eines Blackouts beim Feuerwehrhaus zu sein. Nach weiteren 15 Minuten soll sich auch mein Stab versammelt haben, um die weiteren Schritte abzusprechen“, erläutert Kuraschinski.

Jeder kann sich ein Stück weit vorbereiten

Lutz Ertelt vom Ordnungsamt ergänzt: „Generell ist in solch einer Krise aber natürlich auch die Nachbarschaftsunterstützung unabdingbar.“ Jeder müsse auf den anderen achten. Kuraschinski setzt ebenfalls auf die Bevölkerung. „Bereits in der Vorsorge geht es nicht ohne deren Mithilfe“, gibt er zu bedenken. So könne zwar das Krankenhaus Johanneum über eine Notstromversorgung einen Notbetrieb aufrechterhalten, aber bei etlichen anderen Einrichtungen wie zum Beispiel Altenheimen sehe das anders aus. Handlungsbedarf bestehe zudem im privaten Bereich. Hier könne jeder dafür sorgen, dass er für den Fall der Fälle Wasser und Lebensmittel für einige Tage vorrätig habe sowie eventuell auch ein Radio, das per Batterie, Kurbel oder Solarzelle angetrieben wird.

Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte im Netz auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter www.bbk.bund.de.