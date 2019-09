Krandelbad feiert feucht-fröhlich

Große Party zum fünften Geburtstag / Viele Diskussionen um Neubau

+ Das Krandelbad in Wildeshausen feiert mit dem Zephyrus Discoteam den fünften Geburtstag. Foto: Stadt

Wildeshausen – Am 15. September 2014 wurde das neue Krandelbad in Wildeshausen feierlich eröffnet. Obwohl er am Abend vorher ganz offiziell sein Amt an Bürgermeister an Jens Kuraschinski übergeben hatte, ließ es sich Kian Shahidi nicht nehmen, am Tag darauf mit einem Kopfsprung in das mit Kunststoffbällen gefüllte Schwimmerbecken die neue Einrichtung zu eröffnen, um die es viele Jahre erbitterten Streit gegeben hatte.