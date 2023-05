Rekord: 3.416 Teilnehmer marschieren in den Krandel

Von: Dierk Rohdenburg

Rekord: 3.416 Teilnehmer marschierten in den Krandel. © Rohdenburg

Wildeshausen – Der Ausmarsch der Wildeshauser Schützengilde in den Krandel ist am Dienstag pünktlich um 15 Uhr gestartet. Diesmal konnte die Gilde eine Rekordbeteiligung registrieren: 3.416 Ausmarschierer wurden gezählt.

Darunter waren rund 300 Musiker und 35 Offiziere. Als erste Gruppe traf diesmal die Kompanie Cornauer Tor mit 774 Marschierern, darunter 40 Musiker und vier Offiziere auf der Herrlichkeit ein. Zahlenmäßig am stärksten war die Kompanie Westertor mit 1.370 Leuten - darunter 61 Musiker.

Neue Aufstellung hat sich bewährt

Nach Angaben von Oberst Willi Meyer hat sich die neue Aufstellung bewährt. Den einzelnen Kompanien wurden verschiedene Bereiche an der Herrlichkeit zugewiesen, sodass der Abmarsch geordneter als in den Vorjahren ablief.

Bei bedecktem Himmel zogen die Offiziere und Musikgruppen mit den Schwarzröcken von der Herrlichkeit über die Westerstraße und die Ahlhorner Straße zum Festplatz. Die Straßen waren gesäumt von Tausenden Zuschauern, die den Ausmarschierern zujubelten und Fotos machten.

108 neue Rekruten eingeschrieben

Bereits am Vormittag waren 108 Rekruten der Wildeshauser Schützengilde beigetreten und hatten sich auf dem Marktplatz ins Protokollbuch eingetragen. Am Mittag hatten die Regimentsmitglieder in den Kompaniequartieren gefeiert und waren dann in die Innenstadt eingezogen.

Auf dem Festplatz im Krandel warten auf die Beteiligten musikalische Darbietungen der Musikgruppen, bevor bereits um 17.30 Uhr das Königsschießen beginnt. Etwa gegen 19 Uhr plant die Gilde den Einmarsch des neuen Königs vom Festplatz im Krandel in die Innenstadt. Während ab 22 Uhr auf dem Marktplatz und im Festzelt die Bands loslegen, treffen sich im Rathaus die Wahlmänner zur Schafferwahl. Der Schaffer und der neue König werden dann um 24 Uhr auf dem Rathausbalkon vorgestellt.