Kranbahn kann acht Tonnen heben

Wildeshausen – Große Fahrzeuge sind bei Landmaschinen Schröder in Wildeshausen regelmäßig zu sehen. In den vergangenen Monaten waren es aber im Bereich der Breslauer Straße oft keine Ackerschlepper, sondern Bagger und Kräne, die vorfuhren und dafür sorgten, dass die geplante 20 mal 60 Meter große Halle bis zum November fertiggestellt sein kann.

Im vergangenen November hatte die Firma mit den Vorarbeiten begonnen. So wurden eine offene Halle für das Abstellen von Fahrzeugen sowie eine Elektronik-Werkstatt abgerissen und der Neubau vorbereitet. Dort sollen künftig vor allem Reparaturen an Mähdreschern, Feldhäckslern sowie Lade- und Baumaschinen (Teleskop- und Radlader sowie Bagger) erfolgen. „In den vergangenen Jahren hatten wir regelmäßig eine sehr hohe Werkstatt-Auslastung zu verzeichnen“, berichtet Carsten Schröder vom Wildeshauser Traditionsunternehmen, der den Bau maßgeblich begleitet. „Es kam immer wieder vor, dass wir auf dem Hof schrauben mussten. Das soll mit der neuen Halle vorbei sein.“

Das Projekt ist ein klares Bekenntnis zum Standort Wildeshausen. Schließlich ist das Unternehmen vor mehr als 200 Jahren hier gegründet worden. Zudem möchte Schröder den Service für die Kunden weiter verbessern sowie optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter schaffen.

In der Halle, die parallel zur Breslauer Straße errichtet wird, wird eine Kranbahn installiert. Diese besteht aus Schienen, die an die Stahlträger montiert werden und mittels Laufkatze bis zu acht Tonnen Gewicht halten können. „Das erleichtert die Arbeit ungemein“, hofft Schröder. Zum Beispiel beim Abheben einer Schlepper-Kabine oder beim Herauswuchten eines Mähdreschermotors. Die Hakenhöhe liegt bei 6,60 Metern, was eine Traufhöhe der Halle von 9,40 Metern erforderlich macht.

Ein wesentliches Element in dem neuen Gebäude ist nach Angaben von Schröder auch die Richtbank, die in den Boden eingelassen wird. „Damit können wir beispielsweise deformierte Anhänger oder Schneidwerkswagen richten“, so der Maschinenbauingenieur. Durch ein neues Altölmanagement könnten zudem mit einem Schiebewagen bis zu 250 Liter Hydrauliköl aufgenommen und anschließend automatisch abgepumpt werden.

Die Grundfläche des Gesamtgebäudes beträgt 1 270 Quadratmeter. Die Haupthalle soll sich in einen Werkstattbereich (950 Quadratmeter) sowie ein Lager (100 Quadratmeter) unterteilen. Dazu kommt ein Bürobereich mit Meisterbüro sowie Sozialräumen, für die vor Kurzem die Decke angeliefert wurde.

Auf das Hallendach wird eine Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 78 Kilowattstunden montiert. Etwa 70 Prozent der erzeugten Energie können im Betrieb an der Heemstraße genutzt werden. Damit will die Firma einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. dr