Anlieger kämpfen gegen hohe Kosten

Von: Ove Bornholt

Diese alte Aufnahme, die offenbar irgendwann um Weihnachten herum entstand, zeigt den Weg, bevor der Belag im Jahr 2016 entfernt wurde. © Böcker

Die Straße „An der Flachsbäke“ in Wildeshausen soll ausgebaut werden. Die Anwohner müssten 90 Prozent bezahlen und wehren sich dagegen.

Wildeshausen – Die Anlieger der Straße „An der Flachsbäke“ in Wildeshausen kämpfen weiter dagegen, den Ausbau ihrer Straße fast komplett selbst bezahlen zu müssen. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von knapp 90 000 Euro. Davon sollen die Anlieger 90 Prozent übernehmen, die öffentliche Hand den Rest. Und da nur rund ein Dutzend Grundstücke an der Straße liegt, würde das für die einzelnen Bürger recht teuer werden. Grundlage für die 90:10-Aufteilung ist, dass es sich bei der Maßnahme aus Sicht der Stadt um eine Ersterschließung und nicht um einen Ausbau handelt. Das sehen die Anwohner allerdings anders.

Sven Böcker von der Flachsbäke argumentiert, dass die Straße seit den 1980er-Jahren zum öffentlichen Straßennetz in Wildeshausen gehört. Somit habe sie auch die baulichen Voraussetzungen erfüllt. Bis 2016 habe es dementsprechend auch eine Asphaltdecke gegeben.

Straße wird schon seit den 1980er-Jahren genutzt

Das sieht die Stadt wiederum anders. Wie Böcker berichtet, habe es sich laut der Verwaltung nur um eine „Schotteroberfläche mit Bitumentränkung“ gehandelt. Ein derartiges Asphaltgemisch sei jedoch damals wie auch heute noch als Straßendeckschicht verarbeitet worden, betont Böcker. Folgt man seiner Argumentation, dann ist es nach mehr als 25 Jahren nur zu Verschleißerscheinungen gekommen.

Dass die Straße schon seit den 1980er-Jahren genutzt wird, ist für den Anwohner noch unter einem anderen Gesichtspunkt wichtig. Er bezieht sich auf das niedersächsische Kommunalabgabengesetz, das die Festsetzung eines Beitrages für nicht zulässig erklärt, wenn das Entstehen der Vorteilslage für die Anwohner mindestens 20 Jahre zurückliegt. „Für den Zeitpunkt des Eintritts der Vorteilslage ist grundsätzlich auf die technische Durchführung des gemeindlichen Bauprogramms abzustellen, das heißt regelmäßig auf den Zeitpunkt der Abnahme der Baumaßnahmen“, hatte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht im September 2020 festgestellt (Aktenzeichen 9 LC 110/18).

Nach dem Abfräsen der Deckschicht im Jahr 2016 haben sich viele Schlaglöcher gebildet. © Böcker

Im selben Urteil heißt es auch: „Für die Beurteilung der Frage, wo eine selbstständige Erschließungsanlage (eine Straße, Anm. d. Red.) beginnt und endet, ist das durch die tatsächlichen Gegebenheiten geprägte Erscheinungsbild maßgebend. Abzustellen ist auf die tatsächlich sichtbaren Verhältnisse, wie sie zum Beispiel durch Straßenführung, Straßenbreite, Straßenlänge und Straßenausstattung geprägt werden und wie sie sich im Zeitpunkt des Entstehens sachlicher Beitragspflichten einem unbefangenen Beobachter bei natürlicher Betrachtungsweise darstellen.“

Für Böcker ist klar: Die „Schotteroberfläche mit Bitumentränkung“ sah aus wie eine Straße, also hat der Erstausbau schon vor Langem stattgefunden. Dementsprechend könne die Stadt keine 90:10-Verteilung der Ausbaukosten verlangen.

Dass die Straße an sich ausgebaut werden muss, sei für die Anlieger aber klar. Schließlich hätten sich in den vergangenen Jahren viele Schlaglöcher gebildet, seitdem die Deckschicht im Jahr 2016 von der Stadt entfernt worden ist. „Allerdings ist die Kostenverteilung nicht rechtens“, betont Böcker. Er hofft auf ein Entgegenkommen der Stadt. „Parallel dazu, werden wir uns rechtlich beraten lassen, aber rechtliche Schritte sind noch nicht vorgesehen“, sagt der Anwohner.

Politisch ist die Maßnahme durch. Der Verwaltungsausschuss hat sich zuletzt Anfang des Monats mit dem Thema beschäftigt und den Ausbau mit der 90:10-Verteilung beschlossen. Bleibt abzuwarten, ob sich noch etwas in der Sache tut.