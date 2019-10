Decke wiegt 30 Tonnen

Wildeshausen - Es gibt immer wieder etwas zu tun bei der Kläranlage Wildeshausen. Während sich der Einbau eines Filters für Mikroplastik noch etwas verzögert, sind derzeit Fachleute am Klärgasspeicher der Einrichtung damit beschäftigt, ihn für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1976 und wurde seinerzeit in Stahlbauweise errichtet. „Nach 43 Jahren Betrieb war der Gasraum nun dringend sanierungsbedürftig. Kondenswasser, Schwefelwasserstoff und der Zahn der Zeit haben mittlerweile deutliche Korrosionsspuren hinterlassen, die eine Behandlung nötig machen“, so Klärwerksleiter Matthias Schnieder.