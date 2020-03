Awo koordiniert Einkaufshilfen

Wildeshausen – Hlfe bei Einkäufen und „sonstigen Erledigungen“ bietet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Wildeshausen an. Wer entsprechende Unterstützung benötigt, kann sich ab sofort an Thomas Harms (Telefon 04431/6656) wenden. Er organisiert und koordiniert die Hilfen. Außerdem sagt die Awo Wildeshausen ihre Jahreshauptversammlung ab, die für den 19. April geplant war. Als neuer Termin ist Sonntag, 21. Juni, ins Auge gefasst. Ob am 21. Mai der Bingo-Nachmittag über die Bühne gehen kann, hängt natürlich vom weiteren Verlauf der Coronavirus-Ausbreitung und den verfügten Beschränkungen ab.