Rotarier netzwerken mit Erfolg für Ausbildungsplätze

Wildeshausen - Auch mit kleinen Schritten kann man erfolgreich ans Ziel in der Flüchtlingsarbeit kommen. Das zeigen die Wildeshauser Rotarier in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur „mischMIT!“. So gelang es, eine Anlaufstelle für die Geflüchteten zu schaffen und einige junge Menschen in Arbeitsverhältnisse zu bringen.

Dieter Brüggmann von „mischMIT!“ und gleichzeitig Rotarier berichtete am Montagabend über die ersten Erfolge, die sich in dem bald eineinhalb Jahre laufenden Projekt einstellen. Ziel der Rotarier ist es, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Das kann durch Vermittlung in Praktika, Ausbildung oder geregelte Arbeitsverhältnisse geschehen. Da die Oldenburgische Landesbank mit Rainer Grewing (Leiter Firmenkunden und Rotarier) das Engagement mit 2500 Euro unterstützt hat und der Landkreis Oldenburg mit Räumen hilft, konnten die Rotarier zusammen mit der Freiwilligenagentur eine Stelle für Irma Hamann schaffen. Sie kümmert sich zehn Stunden in der Woche um die Arbeit mit den Geflüchteten und versucht, Kontakte zu knüpfen.

Das wichtigste Netzwerk sind aber die guten Verbindungen der Rotarier untereinander und in die heimische Wirtschaft. „Wir hatten eine Pilotgruppe mit jungen Menschen aus Syrien“, berichtete Brüggmann. Dort ermittelten die Rotarier, wie sie hilfreich sein können, und punkteten mit ihrem Wissen. „Der Schlüssel in den Arbeitsmarkt ist die Sprache“, so Brüggmann. Deshalb konzentrierten sich die Bemühungen auf Geflüchtete, die an der Volkshochschule Deutsch gelernt haben. Diese sollen gezielt in den Arbeitsmarkt gebracht werden.

„Es ist gut, dass wir das angeschoben haben“, betonte Grewing. „Aber das erfordert auch einen intensiven Erfahrungsaustausch.“

Kenan Matar ein exzellentes Beispiel

Ein exzellentes Beispiel für die Bemühungen der Rotarier ist die Vermittlung von Kenan Matar. Der 18-Jährige kam 2015 aus Syrien und lernte hier die deutsche Sprache. Über den Kontakt zu den Rotariern und Hamann absolvierte er Praktika und ist seit dem 1. September bei der Firma Neumann in Wildeshausen als Auszubildender für Anlagentechnik eingestellt. „Ich möchte hierbleiben und gerne noch studieren“, sagte der Syrer in gutem Deutsch. Ebenso sprachkundig ist der 25-jährige Iraker Aras Omar. Er hat ein Handicap, weil er nur einen Arm hat. Dennoch macht er jetzt seinen Hauptschulabschluss und soll in den Osterferien ein Praktikum als technischer Zeichner in der Firma des Rotariers Harald Meyer absolvieren. Da er dort schon einmal tätig war, ist die Chance groß, dass er im Herbst eine Ausbildungsstelle antreten kann.

Dass Sprache ein wichtiges Mittel zur Integration ist, zeigt Kenan Matar auch an anderer Stelle. Seit drei Monaten ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Die Rotarier freuen sich über Spenden, um das Projekt fortführen zu können. Zunächst soll es ein Jahr weitergehen, doch finanzielle Zuwendungen sind immer erwünscht.

