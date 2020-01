Konzert mit Turnern und Trompetern

Grundschulkinder von Spascher Sand und Co. zeigen Bodenkür und Livemusik

+ Das Spascher-Sand-Orchester plant, viele Instrumente einzusetzen. Foto: Becker

Wildeshausen – Das erste „Spascher Turnkonzert“ steigt am Sonntag, 16. Februar, ab 11 Uhr in der Sporthalle der Gut Spascher Sand Privatschule in Wildeshausen. Die Mitglieder der Turn-AG und das Orchester der Schule zeigen eine Bodenkür mit eigens dafür gespielter Livemusik. Im Wechsel sind Solo-Darbietungen aus dem Instrumentalunterricht geplant. „Kinder spielen und turnen für Kinder, um die Lust auf Sport und Musizieren anzufachen oder zu wecken“, heißt es in der Ankündigung.