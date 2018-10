Kontroverse zum Schultausch: „Kluge Idee oder Kuhhandel?“

Radiosender NDR 1 produziert Streitsendung

+ © dr Anke Genius (M.) diskutierte mit Carsten Harings, Manfred Rebensburg, Christin Rollié und Jens-Peter Hennken (v.l.). © dr

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. „Schultausch in Wildeshausen – Kluge Idee oder Kuhhandel?“, lautete die Frage der NDR 1-Niedersachsen-Streitsendung „Jetzt reicht’s – Ihre Meinung zählt!“, die am Dienstagabend im Hotel „Gut Altona“ aufgezeichnet wurde und am 1. November um 19 Uhr ausgestrahlt wird. Rund 100 Besucher waren zur Diskussion gekommen, die erwartet kontrovers ablief.