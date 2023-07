Kompostanlage zum Stillstand gebracht: Bänder im Biomüll

+ © Kreis Sorgten für Stillstand: Seile aus dem Landkreis Oldenburg im Biomüll. © Kreis

Landkreis – In der Biomüllaufbereitungsanlage in Bohmte sind in der vergangenen Woche Bänder oder Seile aus dem Landkreis Oldenburg angeliefert worden, die sich im Aufbereitungsprozess um die Wellen der Anlage gewickelt und diese zum Ausfall gebracht haben.

Das teilte die Kreisverwaltung mit und wies darauf hin, dass solche Bänder, die möglicherweise aus der Landwirtschaft und/oder aus privaten Haushalten stammen, weder im Rest- noch im Biomüll entsorgt werden dürfen.

„Auch der Restmüll wird durch Zerkleinerungsgeräte aufbereitet“, so Kreis-Pressesprecher Oliver Galeotti. Bänder, Seile, Netze sowie Spanngurte seien getrennt von anderem Abfall nur der Müllumschlagstation in Neerstedt anzuliefern. Diese würden dann gesondert erfasst und einer thermischen Verwertung zugeführt.

Biotonnen werden immer beliebter

Vor rund einem Monat hatte die Kreisverwaltung darüber berichtet, dass die Biotonnen immer beliebter werden. Der Landkreis bringt die gesammelten Bioabfälle zum Kompostwerk nach Bohmte, woraus im Auftrag der Firma Remondis hochwertiger Kompost hergestellt wird. „Die Kompostierung ist das älteste und einfachste Recyclingverfahren der Welt, unterliegt aber einer gewissen Gütesicherung. Diese ist jedoch wieder abhängig von der Menge der Störstoffe im Kompost“, so Galeotti. Neben der möglichst sortenreinen Erfassung der Bioabfälle im Haushalt müssten vor der Kompostierung die angelieferten Bioabfälle aufwendig aufbereitet werden. Fremdstoffe sorgten dabei immer wieder für Probleme.

Sie sind sich nicht sicher, was alles in die Biotonne darf? Rufen sie gerne die Abfallberatung des Landkreises an. Sie hilft gerne weiter und informiert ausführlich. Im Internet finden sich zudem weitere Hinweise des Landkreises zum Umgang mit Abfall. Interessierte nutzen dazu folgenden Link: https://www.oldenburg-kreis.de/umwelt-und-abfall/abfallwirtschaft/fragen-und-tipps-zur-abfallentsorgung/