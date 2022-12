Kompanieversammlungen: Kritik an Burgwiesen-Spielplatz

Von: Holger Rinne

Kompanie Cornauer Tor: Im Rahmen der Versammlung gab es Kritik an der Musik zum Feuerwerk. © Rinne

Wildeshausen – Traditionell halten die Kompanien der Wildeshauser Schützengilde ihre Versammlungen am Freitag vor dem 2. Advent ab.

Zwei Kompanien trafen sich im Wildeshauser Hof, nämlich die Ratskompanie mit Hauptmann Ernst-Dieter Frost und den Offizieren Thomas Finkenzeller, Arne Tschöpe und Fähnrich Martin Posenauer, sowie die Kompanie Huntetor unter der Leitung von Jörg Kramer, Jörn Ahlers, Christian Harting und Fabian Reinke.

Die Kompanie Westertor versammelte sich in der Gaststätte Eylers am Grünen Weg. Vom Offizierskorps waren Detlev Hohn, Stefan Mahlstede, Gerald Kreienborg sowie Andreas Müller anwesend. In die Teilnehmerliste der Kompanie Cornauer Tor hatten sich am Freitagabend im Reitersaal der „Gildestube“ fast 40 Mitglieder eingetragen. Hauptmann Marco Tschöpe leitete die Sitzung souverän. Ihm zur Seite standen Oberleutnant Bernd Niester und Leutnant Thomas Seyffart. Tschöpe verband den Rückblick auf das Schützenfest 2022 mit der Vorschau, indem er Tag für Tag der Pfingstwoche durchging.

Generalversammlung im Festzelt kam gut an

Dass die Generalversammlung in diesem Jahr am Freitag vor der Pfingstwoche im Festzelt stattfand, kam bei den Schwarzröcken sehr gut an. Tschöpe erwähnte, dass die Widukindhalle für die nächste Generalversammlung mutmaßlich das letzte Mal zur Verfügung stehen dürfte. Er bezweifelte dagegen, dass die Könige nach der Pandemiepause am „Pfingstheiligabend“ ihre Oldiefete wiederbeleben werden. Als er das Feuerwerk als gelungen bezeichnete, machte sich im Saal ein unzufriedenes Grummeln breit. Die Qualität wurde heftig kritisiert, vor allem sei die Musikbeschallung während des Spektakels unpassend gewesen.

Oberst Willi Meyer mit Adjutant Manfred Wulf trafen samt Schaffer Andreas Tonn und König Timo Poppe genau zum richtigen Zeitpunkt auf eine Stippvisitie ein. Genau in dem Moment entbrannte eine Diskussion, die womöglich die städtischen Gremien noch einmal beschäftigen wird. Das Thema „Spielplatz auf der Burgwiese“ wurde von Stephan Dellwisch kritisch aufgeworfen.

„Wir haben uns vor einem halben Jahr in einem Gespräch mit der Stadt eindeutig dagegen ausgesprochen“, versuchte Wulf den aufkeimenden Unmut der Gildemitglieder zu besänftigen. „Ich kenne keinen, der meint, dass der Spielplatz dort hingehört“, fasste Heiner Spille die Diskussion kurzerhand in einem Satz zusammen.