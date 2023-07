Kommentar zur Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zum Abriss der „Oldenburger Hundehütte“

KOMMENTAR

+ © bor Die „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße in Wildeshausen wurde abgerissen. Aber viele Fragen sind noch offen. © bor

Autor Ove Bornholt

Im Kommentar stellt Redakteur Ove Bornholt dar, welche Fragen nach wie vor zum Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ offen sind und hinterfragt die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung.

Die Stadtverwaltung wusste offenbar mehr als ein Jahr (!) lang, dass die „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße 20 in Wildeshausen abgerissen werden soll. So schildern es die Eigentümer. Und fast genauso lange hat es anscheinend keinen Hinweis an die Investoren gegeben, dass die Verwaltung den geplanten Abriss problematisch findet – mit Verweis auf „Wildeshausen2030+“ und den Erhalt historischer Bausubstanz in der ältesten Stadt im Oldenburger Land. Erst kurz vor knapp, nämlich im Mai, rund zwei Wochen vor dem Abbruch, wurde im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss entschieden, eine Erhaltungssatzung und die Änderung der Bebauungspläne auf den Weg zu bringen.

Unsere Zeitung hat vergangene Woche über die Sicht der Eigentümer auf den Vorgang berichtet, gestützt auf ein Schreiben derselbigen an die Politik. Der Bürgermeister bedauert, keine Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt zu haben, weil unsere Redaktion das Schreiben nicht ans Stadthaus weitergegeben hat. Und jetzt, da diese Darstellung dem Bürgermeister bekannt ist? Warum wurde denn mehr als ein Jahr lang nicht signalisiert, dass es ein Problem geben könnte? Warum wurde erst kurz vor dem Abbruch versucht, diesen zu verhindern? Und warum wurde das Thema nicht – wie zum Beispiel beim Abriss der Gaststätte „Zum alten Wittekind“ oder der Schmiede Kreienborg – öffentlich im Bauausschuss behandelt? Die Fragen liegen auf der Hand, Antworten gibt es keine.

Damit nicht genug, treibt Bauamtsleiter Hans Ufferfilge die Intransparenz auf die Spitze. „Einige der geäußerten Vorwürfe müssten zurechtgerückt werden“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Warum macht er das nicht? Das Versagen beim Erhalt des Gebäudes wird durch die peinliche Öffentlichkeitsarbeit noch übertroffen.