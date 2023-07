Kolloge schließt: Ab Samstag sind es nur noch zwei selbstständige Bäcker in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Die Bäckerjacke kommt an den Nagel: Wolfgang und Karolina Kolloge schließen ihr Geschäft. © dr

Wildeshausen – Wenn Wolfgang Kolloge am Samstagmittag den Schlüssel seiner Ladentür umdreht, geht einer von nur noch drei in Wildeshausen ansässigen und selbstständig produzierenden Bäckern in den Ruhestand.

„Vor 60 Jahren gab es davon noch elf in der Stadt“, berichtet der 63-Jährige, der 48 Jahre als Bäcker- und Konditormeister gearbeitet hat. Der Betrieb an der Harpstedter Straße existierte seit 1958. Damals hatte Vater Hans die Bäckerei eröffnet.

Backwaren wird es an der Stelle allerdings auch in Zukunft geben. Ab Montag steht auf dem Parkplatz der Verkaufswagen des Ganderkeseer Familienunternehmens Landbäckerei Tönjes. Diese wird den Betrieb im Gebäude – erweitert um ein kleines Café – voraussichtlich im Oktober neu eröffnen. „Bis dahin muss aber einiges umgebaut werden“, berichtet Kolloge. So müsste beispielsweise das bisherige Büro ausgeräumt werden. Kolloge wird weiter im Obergeschoss des Gebäudes wohnen.

Vielleicht erst einmal einen Sekt trinken

Was er genau tun wird, wenn die Ladentür erst einmal dicht ist, weiß Kolloge noch gar nicht so genau. Einen Sekt mit seiner Frau Karolina und dem Personal trinken? „Das wäre eine Möglichkeit“, sagt er. Ihm ist auch noch nicht ganz klar, was seine Gesellen, die beide in Zukunft woanders arbeiten werden, zum Abschied vorhaben. „Sie haben gefragt, ob ich den Grill rausstellen kann“, so Kolloge. „Hoffentlich regnet es nicht.“

Die Schließung sieht der Bäckermeister mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Endlich kann ich am Wochenende mal ausschlafen“, freut er sich. „Und ich muss weder Weihnachten noch Neujahr in der Backstube stehen.“ Auch die Verantwortung für das Personal und die Sorge, dass jemand krankheitsbedingt nicht arbeiten kann, entfallen. Kolloge freut sich auf die Jagd, Sandbahnrennen schauen in Polen und viel Zeit mit seiner Frau.

Kunden und Lieferstellen traurig

Dass viele Kunden über seinen Rückzug traurig sind, findet der Bäcker bedauerlich. Auch die Lieferstellen, beispielsweise aus der Gastronomie, hätten es sehr schade gefunden, dass er nun nicht mehr backt, berichtet er. „Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis“, bilanziert der 63-Jährige. Einige Kunden hätten ihn nach Rezepten gefragt, um die Backwaren selbst herstellen zu können. „Bislang habe ich aber nichts herausgegeben“, erzählt Kolloge. Zunächst würde er diese Betriebsgeheimnisse an Axel Tönjes übermitteln, wenn der Bedarf anmeldet. „Aber die Leute sollen ruhig probieren, wie die Backwaren meines Nachfolgers schmecken“, findet er. Der Ganderkeseer Bäcker arbeite auch sehr traditionell und viel mit Sauerteig.

Ob ihm im Ruhestand sofort ein anderer Rhythmus gelingt? „Reine Körperbeherrschung“, sagt Kolloge. „Ich schlafe einfach so lange, wie ich möchte.“ Die Tage des Bäckers und Konditors waren nämlich in den vergangenen Jahren gut durchgetaktet. Um 1.50 Uhr klingelte der Wecker. Kolloge arbeitete bis 14 Uhr, schlief dann bis 18 Uhr, kümmerte sich danach bis 19.30 Uhr um die Büroarbeit, hatte dann noch zwei Stunden Freizeit und war spätestens um 22 Uhr im Bett. Das ist nun vorbei. Die weiße Bäckerjacke bleibt auf jeden Fall für immer am Nagel hängen und wird nicht wieder angezogen.