Polizei: Wildeshauserin bei Unfall schwer verletzt und Auto brennt in Dötlingen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Eine Frau aus Wildeshausen wurde am Dienstag, 8. August, gegen 12 bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen schwer verletzt und in Dötlingen brannte ein Auto.

Die 65-Jährige aus Wildeshausen befuhr die Glaner Straße zur Unfallzeit mit einem Ford in Richtung Wildeshausen. In Höhe der Einmündung „Spasche“ kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 77-Jährigen aus Diepholz, die zunächst in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war und unter Nutzung der Einmündung zur Straße „Spasche“ wenden wollte. Der Ford drehte sich nach dem Zusammenstoß und kam auf dem Fahrstreifen in Richtung Huntlosen zum Stehen.

Die Verletzungen der 65-Jährigen Frau wurden vor Ort als schwer eingestuft. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr sie in ein Krankenhaus. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Kleinwagen gerät in Brand

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag, 8. August, ein Kleinwagen in Dötlingen in Brand geraten. Eine Anwohnerin aus der Straße „Am Landwehrsberg“ hörte gegen 22:20 Uhr Knallgeräusche und sah, dass der auf ihrer Einfahrt stehende Kleinwagen in Flammen stand. Die alarmierten Feuerwehren aus Dötlingen und Neerstedt rückten mit sechs Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften aus. Sie verhinderten, dass die Flammen auf das hölzerne Wohnhaus übergriffen. Der Wagen brannte aber vollständig aus. Die Schäden am Auto wurden auf etwa 8.000 Euro beziffert. Durch die Hitzeentwicklung und Löschwasser entstanden auch am Wohnhaus Schäden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Mann wurde am Dienstag, 8. August, gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Straße in Richtung Autobahn 28. An der Rotlicht zeigenden Ampelanlage in Höhe vom Hundertster Weg musste sie halten. Ihr folgte ein 35-jähriger Mann aus Bramsche, der mit einem Kleintransporter ebenfalls anhielt. Im Starkregen reagierte der dann folgende 19-jährige Delmenhorster zu spät. Er fuhr mit einem VW auf den Kleintransporter auf, der wiederum auf den Kleinwagen geschoben wurde.

Der Fahrer des Kleintransporters erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt, musste aber nicht in einem Krankenhaus versorgt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 12.000 Euro.