Kollision auf Kreuzung: Wildeshauser Autofahrer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Drei Verletzte gab es bei einem Unfall am Montag gegen 11.45 Uhr auf der Kreuzung zur B213 in Dötlingen-Uhlhorn.

Gegen 11:45 Uhr beabsichtigte ein 74-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Dötlingen, mit seinem Mercedes von der Uhlhorner Straße nach links auf die Bundesstraße 213 abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten Mazda, der von einem 32-jährigen Wildeshauser gelenkt wurde. Es kam auf der Bundesstraße zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden die beiden Autofahrer leicht und die 27-jährige Beifahrerin im Mazda schwer verletzt. Der Mercedes und der Mazda waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Beide wurden abgeschleppt. Die Höhe der Sachschäden wurden auf 17.000 Euro geschätzt.

Spülmaschine in Flammen

Zu einem Spülmaschinenbrand kam es am Montag, 28. August, gegen 10:25 Uhr an der Dietrich-Dannemann-Straße in Wardenburg. Der 39-jährige Bewohner des Hauses befand sich zum Brandzeitpunkt zu Hause, als er aus der Küche einen lauten Knall hörte. Er habe sofort in der Küche nachgesehen und dabei eine starke Rauchentwicklung aus der Spülmaschine festgestellt. In der Folge habe die Spülmaschine Feuer gefangen.

Die eigenen Löschversuche scheiterten. Erst die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer konnte den Brand mit 15 Einsätzkräften und 2 Fahrzeugen löschen. Die Brandursachenermittlung dauert noch an, jedoch kann derzeit ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Glücklicherweise ist bei dem Brand niemand verletzt worden. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Schadenhöhe an der Spülmaschine ist noch nicht bekannt.

Fahranfänger stürzt mit Motorrad

Leicht verletzt wurde am Montag gegen 20.40 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Stuhr bei einem Unfall auf der Stiftenhöfter Straße. Der Fahranfänger war in Richtung der Bundesstraße 213 unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.