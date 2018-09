Jäger Heiko Wittrock legt sich in seinem Revier auf die Lauer

Kleinenkneten - Von Ove Bornholt. Ganz in grün gekleidet, mit Stiefeln und Hut tritt Heiko Wittrock um 18.30 Uhr aus seiner Haustür. Über der Schulter hängt seine Sauer 202, ein leichtes Repetiergewehr. Er will zur Jagd. Ein Redakteur unserer Zeitung hat den 54-jährigen Kleinenkneter dabei begleitet.

Über eine schlaglochübersäte Piste, die nur mit viel gutem Willen als Feldweg bezeichnen werden kann und die von der Straße zwischen Düngstrup und Kleinenkneten abzweigt, geht es zum Hochsitz, korrekterweise zu einem der Hochsitze. Im 720 Hektar großen Revier Kleinenkneten-Lohmühle stehen zwölf bis 15 davon. Wittrock parkt seinen Hyndai Santa Fe SUV gut 100 Meter vom Hochsitz entfernt. „Bitte die Türen leise zu machen“, sagt er im Auto. Für die nächsten knapp zwei Stunden wird es das letzte Mal sein, dass er nicht flüstert. Ob Rehe und andere Tiere das Auto nicht schon gehört haben? „Ja, aber solche Geräusche kennen sie“, beruhigt der erfahrene Jäger, der seitdem er 16 Jahre alt ist, auf die Pirsch geht.

Über eine schmucklose, steile Eisentreppe geht es hinauf zum Hochsitz, etwa drei Meter über dem Boden. Oben angekommen machen es sich Jäger und Redakteur bequem. Wittrock sitzt auf einem Hocker, der Zeitungsmensch darf auf einen alten Bürostuhl. Der Kleinenkneter öffnet die Klappen des Hochsitzes – freie Sicht über Hunderte von Metern in drei Richtungen, außer nach hinten. Rechts liegt ein Feld mit grüner Zwischenfrucht, links wachsen kümmerliche Maispflanzen vor einem Waldstück, geradeaus befinden sich ein bereits kahler Maisacker und ein Getreidefeld, das noch nicht abgeerntet wurde. Eine kräftige Brise weht, es ist angenehm warm.

Wittrock lädt eine Patrone ins Gewehr

Wittrock greift zum Gewehr und lädt eine Patrone in die Kammer. Jetzt kann das Wild kommen. Erst einmal hält auf der mehr als 500 Meter entfernten Straße aber nur ein weißer Kastenwagen. Was der da wohl macht? „Telefonieren“, vermutet Wittrock. Aber nein, der Mann steigt aus und lässt eine Drohne fliegen. Nur ein paar Meter hoch, und nach wenigen Minuten macht er sich wieder von dannen.

Ein kurzer Blick aufs Handgelenk: 19.05 Uhr, und noch nichts passiert. „Oft wartet man vergebens“, weiß Wittrock. Gemeinsam mit anderen Pächtern und Mitjägern betreut er sein Revier. Sie reichen alle paar Jahre beim Landkreis Oldenburg einen Jagdplan ein. Damit steht fest, wie viele Tiere geschossen werden dürfen.

Die sind aber noch nicht in Sicht. Einzig ein Mäusebussard tut sich auf dem abgeernteten Feld an einer Maus gütlich. Dann steigt er wieder auf, setzt sich auf einen Ast und wartet genau wie der Jäger auf Beute. Die haben Dutzende von Mücken, die um den Hochsitz schwirren und im Laufe des Abends immer mehr werden, schon gefunden. Zerstochen zu werden, gehört zum Jägerleben offenbar dazu.

Über seinen Großvater ist Wittrock zur Jagd gekommen. Und seitdem dabei geblieben. Klar, es geht ihm auch um Naturschutz, aber die Freude an der Jagd steht ihm ins Gesicht geschrieben. Daheim hängen um die 130 skelettierte Köpfe von Wild an der Wand. Trophäen, wie sie wohl fast jeder Jäger hat. Aber für eine weitere braucht es erst mal eine Beute oder ein Stück, wie es in der Fachsprache heißt. 19.21 Uhr: Ein Hase nähert sich von links. Er muss sich keine Sorgen machen. Noch ist Schonzeit. Außerdem ist Wittrock nicht für die Hasenjagd bewaffnet. „Für die nimmt man Schrot“, informiert er. Meister Lampe darf also weiter über das Maisfeld hoppeln, das nur spärlich bewachsen ist.

Jetzt ist eine Stunde vergangen. „Es könnte sich eigentlich mal was tun“, meint der 54-Jährige und blickt umher. Ohne Fernglas wohlgemerkt. „Meine Augen sind ja noch gut“, sagt er grinsend. Auf jeden Fall sind sie besser als die eines ungeübten Beobachters. Um 19.36 Uhr kommt von vorne rechts, etwa 250 Meter vom Hochsitz entfernt, ein einjähriger Rehbock aus dem Getreidefeld, das noch nicht abgeerntet ist. Wittrock erspäht das Tier als Erster. „Das linke Horn ist abgebrochen“, registriert er fachmännisch, während der Redakteur noch verzweifelt versucht, den Bock überhaupt auszumachen.

Rehbock bietet sich zum Schießen an

Das Wild bietet sich zum Schießen an, ist aber noch zu weit weg. Die effektive Reichweite beträgt 120 bis 130 Meter, gute Schützen schaffen vielleicht etwas mehr. Dabei geht es darum, das Tier mit dem ersten Treffer zu erlegen. Der Blattschuss soll ins Herz gehen. Ein stressfreier Tod, findet Wittrock. „Anders als bei Schweinen, die Hunderte Kilometer nach Nordrhein-Westfalen transportiert werden, weil das Fleisch dort ein paar Cent mehr pro Kilogramm bringt.“ Apropos Fleisch: Familie Wittrock verspeist die geschossenen Rehe meistens selbst. Das heißt, Vater Heiko nimmt das tote Tier mit nach Hause, wo er es ausweidet und in Stücke schneidet. „Das ist schon etwas anderes, als im Supermarkt was kaufen, dann Folie ab und in den Ofen“, sagt er.

+ Jäger Heiko Wittrock hat das Gewehr auf seinem Hochsitz griffbereit.

Inzwischen haben sich ein kleines Rehkitz und seine Mutter, eine Ricke, aus dem Getreidefeld getraut. „Die waren da den ganzen Tag drin, jetzt wollen sie etwas anderes Futter und kommen raus“, schätzt Wittrock. Mutter und Kind sehen gut aus. „Die wird das Kitz über den Winter bringen“, ist sich der Kleinenkneter sicher. Kein Grund, das Tier zu schießen.

Anders wäre das beim Bock, der ja ein beschädigtes Horn hat. Aber der denkt gar nicht daran, sich in Schussweite zu begeben. Und technisch gesehen bewegt er sich sowieso im Nachbarrevier. Dem der Düngstruper. Die eingangs erwähnte Buckelpiste trennt beide Bereiche. Wittrock behält das Stück aber im Auge. „Den habe ich hier noch nicht gesehen“, murmelt er.

Inzwischen ist es 19.47 Uhr, langsam wird es dunkel. Da zeigt sich ein zweites Reh, ebenfalls neben dem Getreidefeld. Auch zu weit weg. Wenige Minuten später ist die Dämmerung schon zu bemerken. Bis 20.15 Uhr, das hatte Wittrock gesagt, kann man jagen. „Jetzt kommt auch mal ein Füchschen raus“, hofft der 54-Jährige. Es fahren kaum noch Autos, Nebel zieht übers Land, und es herrscht Totenstille. Nur das leise Rauschen der Windkraftanlagen zur linken Hand ist zu hören. Dann vernimmt Wittrock eine Drossel von links. „Wenn die zetern, ist da oft ein Feind, ein Fuchs, Dachs oder Marder.“

Aber was auch immer im Wald ist, nichts kommt heraus. Nur ein paar Hasen bewegen sich gemächlich über die Felder. 19.55 Uhr: Die Nordwestbahn aus Vechta ist zwar nicht zu sehen, stört aber die Stille. Dann ist es 20.12 Uhr: „So, ich denke, wir können Feierabend machen“, stellt Wittrock nüchtern fest. In seiner Stimme schwingt kein Bedauern mit. Die meiste Zeit seines Lebens wartet der Jäger eben vergebens.