Programm des Gildefestes veröffentlicht: Königsschuss fällt deutlich früher

Von: Dierk Rohdenburg

Ausmarsch in den Krandel: 2022 waren 2.911 Personen unterwegs. © dr

„Pingsten ward fiert“ heißt es ab Pfingstsonntag, 28. Mai, in Wildeshausen. Die Schützengilde hat am Dienstag das Programm der Festtage veröffentlicht. Es gibt ein paar Änderungen zu den Vorjahren.

Wildeshausen - Das Programm zeigt, dass Traditionen wieder aufgenommen werden – wie beispielsweise der Handwerkermarkt am Pfingstsonntag und auch am -montag. Der Königsschuss fällt hingegen am Dienstag, 30. Mai, früher als in den Vorjahren, und das Rededuell zwischen dem General der Schützengilde, Jens Kuraschinski, und Landrat Christian Pundt, das vor der Coronazeit am Mittwoch ausgefochten wurde, entfällt.

Für die Gilde beginnen die Feierlichkeiten bereits am Donnerstag, 18. Mai. Am Himmelfahrtstag ist ab 10.30 Uhr der Ökumenische Gottesdienst auf der Burgwiese geplant. Ab 14.30 Uhr startet die Gildeversammlung auf dem Rathaussaal mit dem Rockappell des Tambourkorps.

Zwei große Partys am Gildefest-Heiligabend

Die Öffentlichkeit darf sich auf Samstag, 27. Mai, freuen. Um 21 Uhr beginnt die große Gildefestparty auf dem Marktplatz mit der Band „United Four“, die sich als „härteste Tanzkapelle der Welt“ bezeichnet. Um 21.30 Uhr startet die Party im Festzelt auf dem Gildeplatz mit DJ Ernest und der Band „Hashtag“.

Sowohl am Sonntag als auch am Montag (jeweils von 11 bis 18 Uhr) ist in der Wildeshauser Innenstadt ein historischer Kunst- und Handwerkermarkt. Diesmal sollen wieder die Wester- und die Huntestraße belegt werden. Im vergangenen Jahr waren viele Beschicker wegen der Corona-Zeit noch nicht vor Ort gewesen. Geplant sind auch Vorführungen von Gauklern.

Ab 13.30 Uhr tagt am Sonntag das „Hohe Gericht“ vor dem Rathaus. Um 15.30 Uhr beginnt der Familiennachmittag auf dem Marktplatz mit dem Musikkorps Wittekind.

Auftaktveranstaltung ab 20 Uhr am Pfingstsonntag

Die offizielle Auftaktveranstaltung der Gildewoche startet ab 20 Uhr mit der Beat & Brassband Wildeshausen sowie dem Blasorchester Ellenstedt auf der Burgwiese. Der Aufmarsch der Musiker, Fahnengruppen, Wachkompanie, Offiziere sowie des Schaffers und Königs erfolgt gegen 21.45 Uhr und endet mit dem Großen Zapfenstreich sowie dem Feuerwerk.

Auch am Pfingstmontag ist wieder volles Programm angesagt. Unter anderem musiziert ab 14.30 Uhr das Blasorchester Wildeshausen auf dem Marktplatz. Der Familiennachmittag auf dem Festplatz beginnt um 16 Uhr. Dort spielt das Musikkorps Wittekind. Antreten zum großen Festumzug mit Fackeln ist dann um 21.45 Uhr am Marktplatz.

Traditionell ist der Dienstag nach Pfingsten Hauptfesttag der Gilde. Ab 10 Uhr beginnen die Parade auf der Herrlichkeit, der Rockappell, und die Verpflichtung der neuen Rekruten, die sich anschließend auf dem Marktplatz ins Protokollbuch eintragen.

König steht eine Stunde eher fest als in den Vorjahren

Ab 14.45 Uhr startet der große Ausmarsch in den Krandel. Das Königsschießen beginnt bereits um 17.30 Uhr, sodass der neue König spätestens ab 19 Uhr – eine Stunde früher als bislang üblich – in die Stadt einziehen kann. „Wir geben den Leuten damit ein wenig mehr Zeit, um bei ihren Kompanien zu feiern“, so der Adjutant des Obersts, Manfred Wulf. Die Zeit bis zur Proklamation des Schaffers um Mitternacht vor dem Rathaus sei früher recht eng bemessen gewesen.

Im Gegensatz zum im vergangenen Jahr durch Corona eingeschränkten Programm gibt es am Mittwoch nach Pfingsten wieder ab 14 Uhr einen Rockappell der Offiziere auf dem Marktplatz und den Abmarsch zur Herrlichkeit, wo es zum Rockappell beim Tambourkorps und der Wachkompanie kommt. Wie bereits in früheren Jahren bis zur Einführung des Rededuells praktiziert, werden der neue König und der Schaffer diesmal nach der Parade vor dem „Alten Amtshaus“ dem Landrat vorgestellt. Danach beginnt der Umzug durch die Stadt.

Neu ist am Mittwoch, dass die Königskompanie ab 20 Uhr beim Tanz im Rathaussaal mit den „Steyrtaler Musikanten“ die Bewirtung übernimmt.

Kinderschützenfest wie gewohnt

Der Samstag nach Pfingsten, 3. Juni, verläuft wie gewohnt. Der Abmarsch zum Festplatz erfolgt ab 14.30 Uhr. Ab 16 Uhr ist Kindernachmittag auf dem Festplatz und ab 17 Uhr beginnt das Königsschießen.

In diesem Jahr ist ab 15 Uhr auch wieder ein Seniorennachmittag im Festzelt mit dem Blasorchester Wildeshausen geplant. Diese Veranstaltung war im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen.