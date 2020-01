Königskompanie hat nun einen Festausschuss

Wildeshausen – Einen dreiköpfigen Festausschuss hat die Königskompanie der Wildeshauser Schützengilde am Sonntagvormittag während ihrer Versammlung im „Kayserhaus“ aus der Taufe gehoben: Fortan kümmern sich Jan Hoffrogge, Jörg Schilling und Paul Niester um die internen Festivitäten.

Dazu zählt auch das nächste Bergfest am 14. November. Bereits am 29. Februar, 16 Uhr, steht der Kegelnachmittag der Königskompanie in der „Hemelinger Bierstube“ (Eylers) auf dem Programm, und am 22. Mai, 18.30 Uhr, folgt das Sänftetragen im Krandel. Zur Wildeshauser 750-Jahr-Feier würden viele Gastvereine erwartet; aus diesem Kreis werde ein Gastkönig mit dem Kleinkalibergewehr ausgeschossen, berichtete Königskompanie-Schriftführer Volker Böttjer. Er erfuhr im Zuge der Wahlen ebenso Bestätigung im Amt wie der erste stellvertretende Sprecher Hermann Petermann junior, der Berater der Majestät, Jörg Flege, und Kassenwart Björn Köhler.

Die Bergfestscheibe, noch von dem mittlerweile verstorbenen Gildekönig Thomas Johannes gestiftet, errang im Schießen Marco Freytag – und damit mal keine Majestät, sondern ein Wachemitglied; „zwei Wachepaare“ werden traditionsgemäß zur Kompanieversammlung eingeladen. Von den 46 noch lebenden Gildekönigen nahmen einschließlich des amtierenden Würdenträgers Jan Hoffrogge 24 Gildekönige teil, außerdem Oberst Wilhelm Meyer sowie die Majore Manfred Heinrichs, Jochen Meyer und Artur Gabriel.

Nach Angaben von Schriftführer Böttjer verlief die Versammlung nicht nur harmonisch, sondern ging auch sehr zügig über die Bühne. Die diesjährigen Jubilare seien Lutz Ertelt (zehn Jahre in der Königskompanie), Hans-Georg Kolloge (20 Jahre), Martin Reiser (30 Jahre) und Manfred Klein (50 Jahre). boh