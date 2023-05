König Timo Poppe schenkt Gilde alten Stadtsiegelabdruck

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Übergabe des Inventarbuches: Inventarausschussvorsitzender Thomas Seyffart, General Jens Kuraschinski, Schaffer Andreas Tonn, Fähnrich Philipp Hogeback und Oberst Willi Meyer (v.l.). © Rohdenburg

Wildeshausen – Das Gildefest kann kommen. Am Dienstag wurde es im Rahmen einer Offiziersversammlung im historischen Rathaussaal in Wildeshausen offiziell zugeschnitten.

Dazu gehörte die Übergabe des Inventarbuches der Schützengilde sowie des Inventars von Fähnrich Philipp Hogeback an Schaffer Andreas Tonn. Hogeback räumte in diesem Zusammenhang den Platz auf dem Bierfass am Ende der Tafel. Dort nahm Tonn Platz.

In diesem Jahr wartete König Timo Poppe mit einem besonderen Geschenk an die Gilde auf. Der 43-Jährige hatte im vergangenen Jahr den Original-Siegelabdruck des Wildeshauser Wappens aus dem Jahr 1903 in Süddeutschland ausfindig gemacht und erworben. Hergestellt wurde der Abdruck von Otto Hupp, einem der bekanntesten Heraldiker (Wappenkundler) der damaligen Zeit, der von 1859 bis 1949 lebte. Dieser reiste um die Jahrhundertwende durch Norddeutschland, um Wachsabdrücke von Stadtsiegeln abzunehmen. Von diesem Wildeshauser Lacksiegelabdruck gibt es nur noch zwei Exemplare. Eins davon übergab Poppe der Gilde als Geschenk (siehe auch Info am Ende des Textes).

König Timo Poppe schenkte der Gilde einen Stadtsiegelabdruck. © dr

Neue Plakette zeigt Abbildung eines Fasses

Im Rahmen der Offiziersversammlung stellte Poppe zudem seine neue Plakette für die Königskette vor. Auch sie ist etwas ganz Besonderes, denn sie wurde von der Wildeshauser Goldschmiedin Irene Mätzke-Rischmann in Handarbeit gefertigt. Es handelt sich um die konkave Abbildung eines Fasses, die auf die Familientradition der Poppes hinweist. „Mein Großvater Hans war nicht nur Gildekönig des Jahres 1932, sondern auch der Küper der Stadt“, berichtete Poppe. Der Fassmacher habe seine Werkstatt auf dem Gelände an der Ahlhorner Straße/Dr.-Dürr-Straße gehabt. Auf der Königsplakette ist das alte Stadtsiegel zu sehen. Darunter steht: „Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“

„Das halte ich auch für die Wildeshauser Schützengilde für bedeutsam“, sagte Poppe. Es sei wichtig, beim Gildefest und in der großen Bürgergemeinschaft mit der Zeit zu gehen, um auch für jüngere Menschen attraktiv zu bleiben und auf der anderen Seite die Traditionen zu bewahren.

Schaffer stellt drei Braunbiere vor

Die Plakette ist sehr fein gearbeitet. „Das war für die Goldschmiedin ein großer Aufwand“, so der König, der sich aber sehr über ein gelungenes Exemplar freute, das nun an der Kette befestigt wird.

Traditionell stellt der Schaffer im Rahmen der Versammlung drei Braunbiere vor, die verköstigt werden sollen. Neben einem Vitamalz und einem „Bulldog Brown“ hatte Tonn ein Ols-Bier mit einem neuen Aufkleber versehen. Er sei durch ganz Deutschland gereist, um ein geeignetes Braunbier zu finden, fabulierte er nicht ganz ernst zu nehmend. In Hamburg sei er auf die Ols-Brauerei gestoßen und habe dort eine Kooperation für das Gildefest vereinbart. Deshalb könne er nun der Versammlung das neue Bier vorstellen.

Hintergrund: Wildeshausen entwickelte sich im 13. Jahrhundert zur Stadt. Wichtige Indizien dafür waren Handel und Gewerbe, der eigene Markt, ein eigenes Münzrecht sowie das Stadtsiegel, das seit 1279 urkundlich nachweisbar ist. Die Entstehung des Siegels dürfte bis 1230/40 zurückgehen, als der Ort wuchs und sich zur Stadt wandelte. 1270 bekam Wildeshausen das Bremer Stadtrecht verliehen. Auf dem Siegel befinden sich die stilisierte Darstellung einer Stadtmauer mit zwei Türmen. Im Torbogen erscheint der Kopf von Alexander, zwischen den Türmen schwebt eine fünfblättrige Rose, die Ausdruck verwandtschaftlicher Beziehungen der Grafen von Oldenburg-Wildeshausen zu den Hallermunds in Springe sowie zur lippischen Linie des Wildeshauser Probstes Otto zur Lippe ist.