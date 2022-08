Politik und Anwohner machen sich ein Bild von der geplanten Kneipe im Bahnhof

Zustimmung und kritische Fragen

+ © bor Termin vor Ort: Wirt Reelf Berding (von rechts) und Verpächter Frank Stöver mit dem Ratsmitgliedern Niklas Behrens, Jasmin Siegmann, Marc Depken und Gudrun Brockmeyer. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

So richtig voran geht es bei der Kneipe im Bahnhof Wildeshausen nicht. Politik und Anwohner haben sich ein Bild vor Ort gemacht.

Wildeshausen – Wie geht es weiter mit der geplanten Kneipe im Bahnhof in Wildeshausen? Am Montagabend machten sich mehrere Ratsmitglieder auf Einladung von Verpächter Frank Stöver und Wirt Reelf Berding vor Ort ein Bild. Dabei wurde grundsätzliche Zustimmung signalisiert, es gab aber auch kritische Nachfragen – unter anderem von Anwohnern.

Knackpunkt ist zurzeit der Durchführungsvertrag, den Stöver beim Kauf des Bahnhofs vor mehr als zehn Jahren abgeschlossen hatte. Darin ist die Rede von einer Wartehalle. Zwar gäbe es mit der Kneipe weiter eine Wartemöglichkeit, aber eben keinen extra dafür ausgewiesenen Bereich. Der Vertrag müsste vom Rat geändert werden, der erst Mitte Oktober wieder tagt. Damit es dann keine Probleme gibt, wollte Stöver der Politik jetzt Gelegenheit geben, Fragen zu beantworten. Vertreter von SPD, FDP und CDW kamen zum Ortstermin.

Lob aus der Politik und Bedenken der Anwohner

„Eine Wartehalle geht am gelebten Leben vorbei“, meinte Stephan Dieckmann (SPD). Die Bahnreisenden würden eher die überdachten Bereiche auf dem Gleis nutzen. Ähnlich berichtete es Stöver. „Städtebaulich ist es sehr interessant, hier eine Kneipe zu haben“, lobte Dieckmann. Der Vorsitzende des Bauausschusses wies auf Berdings Erfahrung als Gastronom in der „Kleinen Kneipe“ und im „Kayserhaus“ hin. „Reelf hat gezeigt, dass er es kann.“ Niklas Behrens (FDP) sah ebenfalls kein Problem darin, „den Vertrag vernünftig anzupassen“.

Zwei Anwohner äußerten hingegen Bedenken. Sie wiesen darauf hin, dass Reisende mit der Bahn ankämen und dann längere Zeit auf ihre Busse warten würden. Außerdem befürchten sie eine Lärmbelästigung durch einen geplanten Biergarten. Berding machte hingegen deutlich, dass das Lokal nicht bis spät in die Nacht aufbleiben soll. Er wolle keine Gäste aus dem „5 Elements“ haben, die noch nach dem Feiern in der Disco vorbeikämen.

Ebenfalls zur Sprache kamen die Toiletten, zu denen Gudrun Brockmeyer (CDW) einige Nachfragen hatte. Laut Stöver waren die WC-Anlagen im Hotel werktags von 7 bis 9 oder 10 Uhr sowie von 16 bis 18/19 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Wirt Berding sprach von täglichen Öffnungszeiten der Kneipe von 10 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht – das schließt auch die Zugänglichkeit der Toiletten ein. Durch die Gaststätte würde sich die Lage in dieser Hinsicht also voraussichtlich verbessern. Zumal auch bei der benachbarten Arbeitsagentur sowie der Volkshochschule WC-Anlagen zur Verfügung stehen. Brockmeyer wollte auch wissen, wie viele Spielautomaten in der Kneipe aufgestellt werden sollen. Laut Berding sind zwei Geräte geplant.

Stadtverwaltung arbeitet an Entwurf für veränderten Durchführungsvertrag

Die Stadtverwaltung hatte laut Stöver und Berding Anfang des Jahres telefonisch grünes Licht für die Kneipe signalisiert, im Juli aber wegen des Durchführungsvertrags kein Einvernehmen zum Bauantrag erteilt. Zurzeit werde in der Verwaltung an einem Änderungsvorschlag für den Rat gearbeitet. In welche Richtung das geht, konnte Stöver nicht sagen.

Laut Stadtsprecher Hans Ufferfilge ist vorgesehen, eine Kneipe in den Vertrag aufzunehmen, wie vom Verpächter beantragt. Wie es mit der Wartehalle aussieht, sei aber offen. Er verwies auf die Entscheidungshoheit der Politik. Da der Rat, wie erwähnt, erst wieder im Oktober tagt, ist nun wohl Geduld gefragt.