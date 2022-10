Kneipe am Wildeshauser Bahnhof wird rauchfrei

Von: Dierk Rohdenburg

Neues Domizil: Am Bahnhof in Wildeshausen könnte ein neues Lokal eröffnen. © Dr

Wildeshausen – Der Betrieb der „Kleinen Kneipe“ im Wildeshauser Bahnhof wird wohl bald genehmigt. Der Stadtrat hat die Änderung des Durchführungsvertrages am Donnerstag mehrheitlich befürwortet. Für den Pächter der Kneipe bedeutet das allerdings, dass in dem Lokal nicht geraucht werden darf.

„Sowohl die Gaststätte als auch alle anderen öffentlichen Räume sind als Nichtraucherbereich zu führen“, heißt es in der Vereinbarung. Zudem würden die Toiletten lediglich während der Betriebszeit von 9 bis 1 Uhr für Reisende geöffnet.



„Kinder und Jugendliche können sich im Lokal aufhalten, wenn sie sich auf Reisen befinden“, erklärte Fachbereichsleiter Hans Ufferfilge. Es müsse sich entweder um einen Kurzaufenthalt oder einen Besuch in Begleitung von Erwachsenen handeln. Die Nichtraucherregelung ist für den gesamten Bereich so strikt, weil das Lokal den Bahnreisenden als Aufenthaltsort angeboten wird. Geraucht werden darf somit nur im Freien.

Auch im Umfeld soll sich die Situation verbessern

Dort – also im Bahnhofsumfeld – soll sich die Situation ebenfalls verbessern. Einige Politiker, aber auch Bürger hatten sich in der Vergangenheit immer wieder beschwert, dass dort Müll und Schutt lagern und ein Nebengebäude eher einer Baracke gleicht. „Wir hatten jüngst mehrfach eindringliche Gespräche mit dem Eigentümer“, so Ufferfilge. Dieser habe versprochen, die Kritikpunkte zu beseitigen.



„Es gab in der Vergangenheit viel zu viele Ungereimtheiten und Verstöße. Die Viehrampe ist ein Müllplatz“, kritisierte der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff. Deshalb solle der Eigentümer die Missstände beseitigen und könne dann auf einen neuen Durchführungsvertrag hoffen.



Die Mehrheit des Rates stimmte dennoch schon jetzt dafür. „Es handelt sich ganz klar um eine Verbesserung der Situation“, so Rainer Kolloge (UWG). „Es ist nicht alles perfekt. Das weiß der Inhaber.“ Die Schandflecken müssten beseitigt werden.

„Vertrauensvorschuss“ für den Besitzer

Marko Bahr (FDP) sprach von einem „Vertrauensvorschuss“ für den Besitzer, der sich bisher immer die Rosinen aus den Vertragswerken gepickt habe.



Die Stadtverwaltung signalisierte, dass man einen scharfen Blick auf die Situation und die Vorgaben aus dem Durchführungsvertrag werfen werde. Manches sei in der Vergangenheit nur „suboptimal“ ausgeführt worden, hatte Ufferfilge in der Bauausschusssitzung erklärt. Die Betriebsgenehmigung für die Kneipe ist Sache des Landkreises Oldenburg.