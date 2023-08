Knapp 2 000 Besucher beim „Wild Rock Open Air“

+ © Rinne Gute Stimmung: Vor der Bühne tobten sich die Besucher aus. Neben der musikalischen Unterhaltung kamen auch das Rahmenprogramm und die Verpflegung gut an. Gute Stimmung: Vor der Bühne tobten sich die Besucher aus. Neben der musikalischen Unterhaltung kamen auch das Rahmenprogramm und die Verpflegung gut an. © Rinne

Acht teils sehr unterschiedliche Bands, ein gutes Rahmenprogramm und ganz viele Besucher: Das „Wild Rock Open Air“ in Wildeshausen macht Lust auf mehr.

Wildeshausen – Die Neuauflage des „Wild Rock Open Air“ auf der Wildeshauser Burgwiese geriet am Samstag zu einem vollen Erfolg. Über den Tag verteilt kamen insgesamt knapp 2 000 Leute. In der Spitze waren bis zu 700 Menschen auf dem Gelände. Damit bewegte sich das kleine Festival am oberen Ende der Erwartungsskala.

Bereits um kurz vor 19 Uhr konnte man dementsprechend eine überglückliche Veranstalterin treffen. „Es ist so super. Das übertrifft alle meine Erwartungen“, strahlte Organisatorin Angelika Stelter, die die Fortsetzung der Premiere von 2019 gemeinsam mit Bernd Spille, Jessica Bahrs sowie Jaqueline Asmussen auf die Beine gestellt hat.

In der Spitze bis zu 700 Besucher gleichzeitig

Das kleine Festival war keine bloße Wiederholung, sondern eine deutliche Steigerung sowohl im musikalischen Bereich als auch im Beiprogramm. Für die gesamte Familie war gesorgt. Die Kinder konnten sich am Nachmittag schminken lassen oder sich beim Fußballdarts und auf der Hüpfburg austoben. Die Älteren tobten sich derweil beim Tanzen vor der Bühne aus, während sich einige Besucher die Crêpes schmecken ließen. Bratwurst, vegane Burger sowie Waffeln rundeten das kulinarische Angebot ab. Zwei Getränkewagen sowie ein Cocktailstand standen außerdem für das Publikum bereit.

+ Auf der Bühne stand unter anderem die Gruppe „Blind Age“. Bei lautstarkem „Alternate Rock“ gab es ordentlich was auf die Lauscher. © Rinne

Den musikalischen Auftakt markierte um kurz nach 15 Uhr die Schülerband der Realschule, gefolgt vom Gospelchor „Joyful Voices“. Als erste Rockband trat dann „Honeytruck“ mit Veranstalterin Stelter als Sängerin und Saxofonistin auf.

So richtig auf die Lauscher des Publikums gab‘s am frühen Abend von „Blind Age“ aus Mönchengladbach, die dem Publikum lautstarken „Alternate Rock“ in die Ohren hämmerten. Ein „instrumentales Brett mit mehrstimmigem Gesang“, wie die drei Musiker selber betonen.

Ska und Punk in ungewöhnlicher Besetzung bot die Bremer Band „Brennholzverleih“. Ein Bläsersatz aus Tenor- und Baritonsaxofon sowie einer Posaune, die meist unisono agierten, vervollständigt von zwei Gitarren, einem Bass und einem Schlagzeug, sorgten für einen fetten Sound, auf den sozial- und systemkritische Texte gelegt wurden.

+ Die Band „Brennholzverleih“ kombinierte Ska und Punk. © Rinne

Zur „Primetime“ um 20 Uhr gingen „Joker´s Kingdom“ mit einer Verschmelzung von „Alternative Rock“, Grunge sowie Indie Rock an den Start. Die vier Musiker begeisterten das Publikum. Die Stimmung kochte schließlich geradezu, als ihnen „Spin my Fate“ und zum Abschluss „Bitume“ folgten. Die Besucher waren restlos begeistert. „Ein gut organisiertes Festival mit tollen Bands, leckerem Essen und Getränken sowie der richtigen politischen Botschaft“, fasste etwa Matthias Olesch aus Wildeshausen den Abend zusammen.

Peter Lüken, ebenfalls Wildeshauser, schlug in die gleiche Kerbe. „Das war ein super Konzert. 2019 war schon gut. Aber dieses Jahr haben sie alles getoppt“, ging sein Lob auch an die Veranstalter. Die freuten sich besonders darüber, dass sich 43 Menschen beim Stand der Deutschen Knochenmarkspenderdatei typisieren ließen.