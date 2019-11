„Knaggerei“ finanziert Sanierung mit Crowdfunding

Katholischer Kindergarten weiht renovierte Bücherei ein

+ Die Kinder schnitten die Bänder am Eingang der neu gestalteten Bücherei durch. Foto: bor

Wildeshausen – Messer, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht – so reimten Eltern früher in manchem Haushalt. Am Freitagnachmittag ermunterte Conny Sandvoß vom katholischen Kindergarten „Knaggerei“ in Wildeshausen die Mädchen und Jungen jedoch, zur Schere zu greifen. Mit denen zerschnitten sie die Absperrbänder vor ihrer Bücherei, die mithilfe von Crowdfunding renoviert wurde. Der ehemals sehr zweckmäßig eingerichtete Raum beherbergt nun eine gemütliche Lesecke, neue Schränke für Bücher sowie Sitzsäcke und strahlt eine gemütliche Atmosphäre aus. Zur Eröffnung kamen viele Kinder mit ihren Eltern.