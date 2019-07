Die Softwarefirma Hoffrogge versucht, ihre CO2-Emissionen zu senken

Wildeshausen/Altona – Umweltschutz und Klimawandel sind große Themen in der Weltpolitik. Wie es im Kleinen gehen kann, zeigt der Wildeshauser Software-Hersteller Hoffrogge. Am Montagabend berichtete Gründer Wilhelm Hoffrogge bei einer Veranstaltung der Wildeshauser Mittelstandsvereinigung (MIT) im Hotel „Gut Altona“, wie sein Unternehmen Klimaschutz-Management betreibt.

Als Grundlage diente eine CO2-Bilanz des Unternehmens, die die Firma von einem externen Anbieter erstellen ließ. Anschließend wurden konkrete Maßnahmen ermittelt und umgesetzt. Dafür seien drei Schritte in der richtigen Reihenfolge wichtig: vermeiden, reduzieren und kompensieren, so Hoffrogge. Von 2017 auf 2018 habe das Unternehmen den Ausstoß von 208 auf 166 Tonnen CO2 verringert. Für alle Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, zahlt die Firma in ein Klimaschutzprojekt in Nicaragua ein, in dessen Rahmen Bäume gepflanzt werden.

Hoffrogges Maßnahmen sind teilweise recht einfach umzusetzen. „Der Wechsel in einen Ökostromtarif hat für uns lediglich 250 Euro im Jahr ausgemacht. Ich weiß gar nicht, wieso wir nicht bereits vor Jahren gewechselt sind“, blickte der Firmengründer zurück.

Eine große Quelle von Emissionen ist die Mobilität der Mitarbeiter. Hoffrogge war sehr erstaunt über die rund 500 000 Kilometer, die seine Angestellten jährlich zurücklegen. Damit verbunden sind 93 Tonnen CO2, was 45 Prozent der Firmen-Emissionen im Jahr 2017 ausmacht. Jetzt vermeidet die Wildeshauser Firma Reisen und organisiert stattdessen Videokonferenzen. Verringert werden kann der CO2-Ausstoß beispielsweise auch durch Fahrten mit der Bahn, anstatt sich ins Flugzeug zu setzen. Das ist nicht alles: Unter dem Stichwort „Mobilitätsmanagement“ sind die Steigerung der Fahrradbenutzung und Optimierung des Fuhrparks, die Bildung von Fahrgemeinschaften, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und die Teilnahme an Onlineseminaren zusammengefasst.

Als Anreiz für die Mitarbeiter hat das Unternehmen zudem das Mobilitätslotto und den Klimabonus ins Leben gerufen. Damit werden die Angestellten für klimafreundliches Verhalten belohnt. So erhalten sie zum Beispiel einen Zuschlag, wenn sie klimafreundliche Alternativen statt Autos mit Verbrennungsmotoren nutzen. Dabei kämen bereits bei sehr kurzen Strecken ordentliche Beträge zusammen, informierte Hoffrogge die MIT-Mitglieder.

Neben dem Klimaschutz hat auch der Betrieb etwas von den eingeleiteten Schritten: Bei jungen Menschen stehe der Klima- und Umweltschutz ganz oben bei den gesellschaftlichen Herausforderungen, betonte der Unternehmensgründer. Mit den umgesetzten Maßnahmen werde das Unternehmen also gleichzeitig attraktiver für zukünftige Bewerber.

Hoffrogge möchte, dass sein Weg Schule macht. Deswegen startet nach den Sommerferien auch ein Pilotprojekt mit dem Beruflichen Gymnasium, für das sich 18 Schüler freiwillig gemeldet haben. Sie sollen nach einer Anleitung durch Hoffrogge-Mitarbeiter die CO2-Bilanz für ein Unternehmen erstellen. Im darauffolgenden Frühjahr könnten 50 Schüler weiteren Firmen dabei helfen, ihre Emissionen zu reduzieren. Insgesamt haben sich laut Hoffrogge bis jetzt 13 Unternehmen eingetragen, die sich weiter informieren möchten und mit dem Beruflichen Gymnasium in Kontakt treten wollen. tbü