Freitag startet Klimaschutzdemo am Bahnhof

Protest gegen Umweltzerstörung

+ Am Freitag wird in Wildeshausen wieder demonstriert. ArchivFoto: bor

Wildeshausen – Eine „Fridays for Future“-Demonstration für mehr Klimaschutz und gegen Umweltzerstörung beginnt am Freitag um 10 Uhr beim Bahnhof in Wildeshausen. Die Teilnehmer wollen zu den Berufsbildenden Schulen und über die Kaiserstraße in die Innenstadt marschieren.