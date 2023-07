„Sie benötigen eine Rundumbetreuung“: Wildeshauser Mutter hofft auf Spenden für ihre kranken Kleinkinder

Von: Marten Vorwerk

Das Auto ist zu klein: Die beiden Reha-Buggies, in denen Mia und Fynn sitzen, bekommt Stefanie Tjaden nicht in ihren Ford Fiesta. © Vorwerk

Stefanie Tjaden braucht ein größeres Auto, um ihre behinderten Kleinkinder transportieren zu können. Die Mutter wünscht sich „einfach mal Eis essen oder an den Strand“ gehen zu können.

Wildeshausen – Eine Wildeshauser Mutter sammelt Spenden, damit sie ihre behinderten Kleinkinder besser im Auto transportieren kann. Es geht um die zweijährigen Zwillinge Mia und Fynn, die an diesem Tag gut gelaunt sind. Das Mädchen spielt in der Wohnung mit der Kinderkrankenschwester. Der Junge beschäftigt sich auf einer Spieldecke selbst. Beide können nicht laufen und leiden unter Entwicklungsstörungen, weil sie etwa 16 Wochen zu früh auf die Welt gekommen sind. Aufgrund von Hirnblutungen in den ersten Tagen nach ihrer Geburt leben sie mit schweren Einschränkungen. „Sie benötigen eine Rundumbetreuung“, sagt die alleinerziehende Mutter Stefanie Tjaden (geborene Kern).

Größeres Auto soll Transport vereinfachen

Fast täglich hat die Wildeshauserin mit einer ganz bestimmten Herausforderung zu kämpfen: Die Reha-Buggies (spezielle Kinderwagen), in denen ihre Kinder sitzen, passen nicht in ihr Auto. „Ich fahre einen Ford Fiesta mit drei Türen. Da passt gerade mal so ein einfacher Zwillingskinderwagen rein, wenn er ganz auseinandergebaut ist“, erzählt Tjaden. Schnell zu Terminen, wie zum Arzt zu fahren, sei derzeit gerade noch möglich – längere Freizeitaktivitäten wie Ausflüge auf keinen Fall.

Aus diesem Grund haben sich Freunde der 35-Jährigen mit dem Verein „Mobil mit Behinderung“ aus Rheinland-Pfalz darum gekümmert, ein Spendenkonto einzurichten. Es wird Geld gesammelt für einen Kleinbus, einen Ford Turneo Custom. In diesem Auto soll es möglich sein, die Reha-Buggies oder – für später – größere Rollstühle zu transportieren.

Für den Kleinbus fehlen noch 30 000 Euro

Die AMF-Bruns Stiftung aus Apen würde den nötigen Umbau des Autos übernehmen. „Sie werden eine Sitzbank komplett ausbauen, damit die Buggies oder Rollstühle dort reinpassen. Das wurde mir schon zugesichert“, sagt Tjaden. Es werde kein Neuwagen, sondern ein Gebrauchtwagen angeschafft, sofern die etwas mehr als 35 000 Euro an Spenden, die sie braucht, zusammenkommen sollten. Einen Teil der Kosten übernehme Tjaden durch den Zugriff auf Rücklagen und den anstehenden Verkauf ihres Fiestas selbst, sagt sie. 6 000 Euro seien schon gesammelt worden. Etwa 30 000 fehlen noch.

Spenden Empfänger: Mobil mit Behinderung – VR-Bank Südpfalz.

IBAN: DE27 5486 2500 0207 1385 80.

BIC: GENODE61SUW

Verwendungszweck: MIA+FYNN

„Ich will mit meinen Kindern einfach mal ganz normale Dinge machen. Eis essen, Einkaufen, in die Stadt gehen oder mal einen Tag ans Meer fahren. Das würde ihnen sicher gut gefallen“, sagt Tjaden mit Tränen in den Augen. „Einfach an die frische Luft. Dinge, die für andere Kinder ganz normal sind.“ Viel Unterstützung bekomme sie von ihren Eltern, die in Wildeshausen leben. „Das ist wichtig, damit auch ich mal durchatmen kann.“

Lebensbedrohlich sei die Situation von Mia und Fynn derzeit nicht, sagt Tjaden. Dass sich der Gesundheitszustand aber schlagartig verschlechtern kann, ist der 35-Jährigen bewusst. „Kleine Infekte können schon große Auswirkungen haben und zu Hirndruck führen. Sehr häufig haben die beiden Sauerstoffbedarf“, so Tjaden.

Schwere Krankheiten: Sohn Fynn wird nie laufen können, Tochter Mia ist halbseitig gelähmt

Mia und Fynn sind vor einem Monat zwei Jahre alt geworden. Ihr Entwicklungsstand sei allerdings vergleichbar mit Kindern, die acht Monate alt sind. „Fynn wird nie laufen können. Bei Mia ist eine Hirnhälfte weggeblutet. Sie ist halbseitig gelähmt“, sagt Tjaden mit angefasster Stimme. Dennoch seien die beiden lebensfroh. „Sie machen immer wieder Fortschritte und kriegen viel mit. Sie geben einem unglaublich viel“, betont die Mutter. Sehr dankbar sei sie für die Spenden, die schon eingegangen sind. „Da waren Leute dabei, die ich kenne, aber jahrelang nicht mehr gesehen habe. Das ist einfach toll.“