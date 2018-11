Kleiner Topf, große Wirkung

Feuerwehr rückt an die Ringstraße aus

+ Wegen dieses Topfes war die Feuerwehr im Einsatz.

Wildeshausen - Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 12.20 Uhr an die Ringstraße in Wildeshausen ausgerückt, weil die Rauchwarmelder in einer Wohnung angeschlagen hatten. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf den eingeschalteten Herd lediglich ein leerer Topf gestellt worden war, der leicht qualmte. Als die Kräfte eintrafen, hatte die Bewohnerin den Topf bereits vom Herd genommen und in die Spüle gestellt.