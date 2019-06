Kleinenkneten: Graben verunreinigt

Gülle oder Gärreste sickern in großen Mengen in den Boden

+ Unsachgemäß ausgebracht: Die Flüssigkeit stand am Freitagvormittag auf dem Acker und im Graben. Foto: dr

Kleinenkneten – Wegen des unsachgemäßen Umgangs mit Abfällen und des Verdachts der Grundwasserverunreinigung wird sich ein bislang Unbekannter verantworten müssen, der offenbar am Donnerstag große Mengen von Gülle oder Gärresten aus einer Biogasanlage auf einem Feld in Kleinenkneten ausgebracht hat. Die Flüssigkeit lief von einem Maisacker rund 100 Meter über einen anderen Maisacker in Richtung der Straße zwischen Kleinenkneten und Bühren und floss in einen tiefer liegenden Straßengraben gegenüber des Dorfplatzes.