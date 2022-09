„Kleine Kneipe“ bald am Wildeshauser Bahnhof?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Neues Domizil: Am Bahnhof in Wildeshausen könnte ein neues Lokal eröffnen. © Dr

Wildeshausen – Die „Kleine Kneipe“ in der Wildeshauser Innenstadt ist seit ein paar Tagen Geschichte. Teile des Mobiliars sind entfernt, da das Gebäude schon bald abgerissen werden soll. Aber die Hoffnung, dass der Betreiber des ehemaligen Lokals, Reelf Beerding, demnächst eine neue Gastronomie im Bahnhof eröffnen kann, wächst.

Seit Monaten hatte er sich darauf vorbereitet, dort Räume zu übernehmen. Er plant, sowohl im ehemaligen Kiosk als auch im Frühstücksraum, der ebenfalls als Wartebereich genutzt werden kann, die Kneipe zu eröffnen.

Doch bislang gibt es keine Betriebsgenehmigung, weil der Durchführungsvertrag mit der Stadt Wildeshausen kein Lokal vorsieht und zwingend eine Wartehalle für Reisende vorschreibt (wir berichteten).

Das kann sich aber nun schnell ändern, denn dem Bauausschuss der Stadt liegt für die Sitzung am Donnerstag, 15. September (18.15 Uhr im Rathaus), ein Antrag des Besitzers des Bahnhofes, Frank Stöver, vor, den Durchführungsvertrag zu ändern. Die Verwaltung hat dafür bereits ihre Zustimmung signalisiert.

Es entfällt kein wichtiger Wartebereich

Stöver betont, dass mit der „Kleinen Kneipe“ eins der letzten urigen Lokale in Wildeshausen verschwunden sei. Sie könne grundsätzlich im Bahnhof neu eröffnet werden, weil der Bebauungsplan an der Stelle eine Schankwirtschaft erlaubt. Geplant sei es, in der Empfangshalle, die derzeit als Essraum für das Hotel und den Kiosk genutzt wird, die Theke zu installieren, damit der Wirt eine gute Eingangskontrolle hat.

Stöver verweist darauf, dass damit kein wichtiger Wartebereich entfällt. „Die Bahnfahrer sind in der Regel in den Glashäuschen am Bahnsteig oder im Stellwerk“, erklärt er.

Stövers Ziel ist es, dass das Stellwerk eine Doppelnutzung als Kiosk und Wartebereich – eingegliedert in das Lokal – erhält. „Wartende sind hier willkommen“, macht er deutlich. Das Stellwerk habe sich auch in der Vergangenheit als Wartebereich bewährt, weil die Fahrgäste von dort die Züge sowie die Informationsbildschirme der Nordwestbahn sehen können. Zudem seien von dort aus auch die Lautsprecherdurchsagen zu hören.

Altes Domizil: Die Räume der „Kleinen Kneipe“ können nicht mehr genutzt werden. © Privat

Es wird mehr Toiletten geben

Stöver verweist darauf, dass es auch mehr Toiletten geben wird. „Bisher gibt es eine WC-Anlage für Männer und Frauen am Standort der vormaligen Bahnhofsschänke (jetzt Fotograf) sowie zwei Behinderten-Toiletten im Hotel“, teilt er mit. „In Zukunft wird eine weitere komplette Toilettenanlage samt Behinderten-WC in der Kneipe im Bahnhof entstehen. Sie kann auch von Wartenden genutzt werden“, betont Stöver. Damit verbunden sei auch die Möglichkeit, die Zeit des möglichen Zugangs zu den WCs zu erweitern.

Sollte der Bauausschuss eine positive Empfehlung aussprechen, befassen sich der Verwaltungsausschuss am 22. September und der Rat am 13. Oktober mit der Änderung des Durchführungsvertrages. Im Falle einer Zustimmung, kann der Landkreis Oldenburg die Genehmigung aussprechen, sodass Beerding aller Voraussicht nach rund zwei Monate nach der Schließung der alten Kneipe die Öffnung der neuen einplanen kann. „Ich starte, sobald die Genehmigung vorliegt“, sagt er.