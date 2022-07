Kleindealer kommt mit Bewährung davon

Von: Ove Bornholt

Der Fall wurde im Amtsgericht in Wildeshausen behandelt. © Archiv: Bor

Ein Bewährungsversager musste sich jetzt vor dem Schöffengericht Wildeshausen verantworten. Das gab dem Kleindealer noch eine Chance.

Wildeshausen – Wegen mehrfachem gewerbsmäßigen Handel mit Marihuana hat das Schöffengericht am Amtsgericht Wildeshausen am Freitag einen 25-jährigen Wildeshauser zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt – unter anderem weil sich der Angeklagte geständig zeigte und eine äußerst positive Sozialprognose gestellt wurde.

Wie berichtet, befand sich der 25-Jährige im Jahr 2020 in finanziellen Schwierigkeiten. Er hatte 1000 Euro Schulden bei einem Bekannten in Delmenhorst. Dieser soll den Angeklagten aufgefordert haben, Drogen zu verkaufen, um die Verbindlichkeiten zu begleichen. Der Wildeshauser sagte aus, er habe dreimal jeweils 25 Gramm Marihuana von seinem Bekannten erhalten, um diese zu veräußern. Das Ganze flog im Herbst bei einer Polizeikontrolle auf, als die Beamten mehrere Tüten mit Drogen in seinem Auto fanden. Der Angeklagte zeigte sich bei der folgenden Vernehmung geständig, was ihm vor Gericht jede Menge Pluspunkte einbrachte. Die Kammer hatte eigentlich noch einen möglichen Belastungszeugen hören wollen, der aber trotz zweimaliger Ladung nicht erschien. Letztendlich einigten sich die Verfahrensbeteiligten, dass dessen Aussage vermutlich nicht groß ins Gewicht fallen würde und setzten die Verhandlung ohne den Mann fort.

Wildeshauser saß in einer Schuldenfalle

Die Staatsanwältin hob hervor, dass die geständige Aussage des Wildeshausers bei der Polizei der einzige Beweis für den Handel mit den 25-Gramm-Paketen sei. Außerdem habe sich dieser eines weiteren Falls von Handeltreibens schuldig gemacht. Die Mindeststrafe für jede Tat liegt bei einem Jahr Haft. Zusammengezogen kam die Staatsanwältin auf ein Jahr und zwei Monate für den „Kleindealer“, der sich in einer „Schuldenfalle“ befunden habe.

Der Verteidiger bewertete die Sache ähnlich, forderte allerdings einen Monat weniger Haft – natürlich auch zur Bewährung ausgesetzt. „Der Angeklagte war in einem Teufelskreis gefangen, aus dem er nicht mehr herauskam. Die Vernehmung der Polizei war eine Befreiung.“ Der 25-Jährige habe sich geständig eingelassen. Eine Verurteilung ohne Bewährung würde alles kaputtmachen, bezog sich der Verteidiger auf die Sozialprognose des Bewährungshelfers.

Angeklagter lebt seit zwei Jahren abstinent

Dieser war dem Wildeshauser zur Seite gestellt worden, weil er schon mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt wurde. Der Bewährungshelfer konnte jedoch nur Positives berichten. Sein Klient lebe seit mindestens zwei Jahren abstinent und habe sein Leben in Ordnung gebracht. So hat sich der Angeklagte eine Beschäftigung gesucht, arbeitet Vollzeit in einem Lager. Er lebt mit seiner Freundin zusammen und bekommt regelmäßig Besuch von seiner vierjährigen Tochter, die sonst bei ihrer Mutter wohnt. Außerdem bemüht sich der 25-Jährige, seine finanziellen Verhältnisse zu regeln, und befindet sich in der Privatinsolvenz.

„Ich hoffe, dass ich jetzt einen Schlussstrich ziehen kann“, sagte der Angeklagte zum Abschluss der Verhandlung. Da wollte ihm das Schöffengericht nicht im Weg stehen. „Sie sind nicht mit einer Schweigetaktik in die Verhandlung gegangen“, lobte der Richter. Hauptfrage beim Urteil sei gewesen, ob es eine erneute Bewährung geben könne. Diese habe der Angeklagte jetzt erhalten, weil sich sein Bewährungshelfer stark für ihn eingesetzt und er sich selbst in den vergangenen Jahren ordentlich entwickelt habe. Alle Parteien akzeptierten das Urteil noch im Gericht, sodass es rechtskräftig ist.